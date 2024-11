Algérie: Sonatrach - Hachichi évoque le partenariat avec une délégation de la société omanaise 'OQ Exploration and Production'

ALGER — Le Président directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi a reçu, dimanche à Alger, une délégation de haut niveau de la société omanaise "OQ Exploration and Production", avec laquelle il a évoqué plusieurs sujets liés au partenariat bilatéral, a indiqué un communiqué du groupe.

Cette rencontre "fait suite aux conclusions du mémorandum de coopération signé le 24 avril 2024 dans la capitale omanaise, Mascate, entre Sonatrach et OQ Exploration and Production". Dans le cadre de l'application de ce mémorandum, la délégation omanaise tiendra, du 24 au 28 novembre, une série de réunions techniques avec des représentants de Sonatrach, pour examiner les axes de partenariat, identifier les domaines d'investissement dans le secteur amont et établir une feuille de route détaillée pour l'exécution des clauses du mémorandum d'entente convenu, précise le communiqué.

Lors de cette visite, la délégation omanaise pourra également "visiter les installations de Sonatrach, et saisir cette occasion pour échanger les expertises et approfondir la coopération entre les deux parties".

La société "OQ Exploration & Production" est l'une des filiales du Groupe omanais OQ Global Integrated Energy Company, opérant dans le secteur de l'énergie et présent dans 17 pays. Ses activités couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment l'exploration et la production du pétrole et du gaz, le raffinage et la pétrochimie, et la distribution et la commercialisation des produits finis dans plus de 80 pays du monde, selon la même source.

Le groupe Sonatrach, ajoute le communiqué, oeuvre constamment à diversifier ses partenariats internationaux et à renforcer la coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz, tout en mettant l'accent sur le développement de projets dans les énergies alternatives, dans le cadre de sa vision stratégique visant à s'adapter aux transformations mondiales du secteur de l'énergie.