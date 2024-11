Angola: Luanda enregistre 552 accidents de la route au cours du dernier trimestre

Luanda — La province de Luanda a enregistré 552 accidents de la route au cours du dernier trimestre de l'année en cours, qui ont fait 205 morts et 649 blessés, a rapporté ce vendredi, à Luanda, le chef des opérations du Département de Sécurité routière de Luanda, Manuel Salazi.

L'officier de police s'est confié à l'Angop, en marge du premier Forum de responsabilité sociale tenu sous le thème "La Conduite défensive pour prévenir les accidents de la route", promu par l'Administration du district urbain de Samba en partenariat avec le Gouvernement provincial de Luanda.

Toutefois, il a reconnu qu'il y a eu une réduction des accidents par rapport à la même période en 2023, au cours de laquelle 632 accidents ont été enregistrés, 227 morts et 761 blessés.

Selon le responsable, la réduction des accidents est due aux différentes actions menées par la Police nationale et certains partenaires sociaux dans les écoles, sur la voie publique et dans les églises pour sensibiliser la société aux accidents de la route et à leurs conséquences.

Il a souligné que la route nationale "EN230", communément connue sous le nom de route de Catete, l'avenue Fidel de Castro "EN 100" nord (direction de Cacuaco), la route nationale EN 100 (Benfica/Barra do Kwanza), sont celles avec les taux d'accidents les plus élevés de la province de Luanda.

Les accidents sont causés, entre autres, par le manque de prudence des piétons lors des traversées, par la conduite sous l'influence de l'alcool.

Organisé dans l'amphithéâtre de l'Institut Supérieur Métropolitain d'Angola (IMETRO), l'événement a débattu de sujets tels que "Les accidents sont une mentalité", "L'assurance est une prévention", "Le rôle de l'auto-école", "Mobilité et sécurité routière", " Causes et conséquences des accidents".