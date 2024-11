Angola: La police saisit 2 500 litres de carburant à Malanje

Malanje — Deux mille cinq cents litres de diesel et d'essence de contrebande, en possession de quatre citoyens nationaux, ont été saisis aujourd'hui par la Police Nationale, dans la province de Malanje.

Le carburant était camouflé dans des bidons en plastique et a été découvert dans le cadre de l'opération Cuidar, menée par les Forces de l'Ordre, dans la province, et était destiné à la vente.

L'information a été donnée aujourd'hui par le directeur de la Communication institutionnelle et presse de la Délégation provinciale de l'Intérieur, Junqueira António, soulignant que les détenus ont avoué avoir acquis le produit des camions conteneurisés, qui se rendaient aux provinces de l'Est du pays, à savoir Moxico, Lunda-Norte et Luanda-Sud, à travers la route nationale 230.

Il a précisé qu'ils seront tenus responsables du délit de détournement de marchandises, en collaboration avec le Ministère public, et que le travail d'enquête et de renseignement policier se poursuivra afin de découvrir l'éventuel réseau de contrebande et d'arrêter les personnes impliquées.