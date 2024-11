Madagascar: Exposition 'four seasons' - Benjamin Loyauté explore les traditions malgaches

Depuis ce samedi, l'espace Hakanto Contemporary à Ankadimbahoaka présente "Four Seasons", la première monographie de l'artiste Benjamin Loyauté à Madagascar, visible jusqu'au 16 février 2025.

Depuis le samedi 23 novembre, l'espace Hakanto Contemporary à l'Alhambra Gallery, Ankadimbahoaka, accueille une exposition intitulée «Four Seasons». Première monographie de l'artiste contemporain Benjamin Loyauté à Madagascar, cet événement artistique est soutenu par Rubis Mécénat en collaboration avec Ndao Hanavao. Les visiteurs auront jusqu'au 16 février 2025 pour découvrir un univers où s'entrelacent poésie, engagement et exploration des réalités malgaches.

« Benjamin Loyauté, artiste multidisciplinaire de renommée internationale, revisite dans cette exposition les quatre saisons en les transposant dans le contexte malgache. Ce choix symbolique reflète les interactions profondes entre les cycles naturels et les réalités agricoles du pays. Les œuvres mêlant vidéos, installations et sculptures interrogent les effets du changement climatique sur les communautés locales, tout en célébrant leur résilience », explique Joël Andrianomearisoa, directeur artistique de Hakanto Contemporary, lors du vernissage ce samedi.

Création respectueuse

Sous le commissariat de Rina Ralay-Ranaivo et avec le conseil scientifique de Bako Rasoarifetra, «Four Seasons» propose une réflexion sur la dualité entre tradition et modernité, visible et invisible, matériel et immatériel. Loyauté s'inspire de ses expériences à Madagascar et de ses collaborations avec les artisans de Ndao Hanavao pour offrir une immersion profonde dans un dialogue entre nature et technologie.

« L'un des points centraux de l'exposition est la réinterprétation de la perle traditionnelle malgache. Chargée de symbolisme, cette perle, historiquement considérée comme une bénédiction, est revisitée par Loyauté sous la forme de Voaary, une perle conçue en plastique recyclé, sacralisée selon des rituels locaux. Ce projet illustre l'engagement de l'artiste pour une création respectueuse de l'environnement et des traditions », ajoute-t-il.

Né en Normandie en 1979, Benjamin Loyauté vit et travaille entre Bruxelles, Paris, Cusco et Madagascar. Son oeuvre, influencée par les sciences sociales et la phénoménologie, explore les liens entre perception, héritage culturel et futurs sociétaux. Ses créations, exposées dans des institutions prestigieuses telles que le MoMA à New York ou le Power Station of Art à Shanghai, transcendent les frontières géographiques et artistiques.

«Four Seasons» n'est pas qu'une exposition, c'est une expérience qui invite à réfléchir, ressentir et célébrer la richesse des traditions malgaches face aux défis contemporains.