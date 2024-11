Madagascar: Dépistage - La santé oculaire préoccupe les jeunes

Princia, une jeune fille de 20 ans, s'est rendue à l'École Primaire Publique (EPP) Vohibola Bel'Air Ampandrana samedi dernier pour participer à un dépistage de la cataracte. Bien que ce soient généralement les personnes âgées qui s'inquiètent le plus de leur santé oculaire, de plus en plus de jeunes s'intéressent également à préserver leur vision. Cette démarche préventive montre une prise de conscience croissante des jeunes générations quant à l'importance de la santé visuelle, un aspect souvent négligé.

« Je passe la moitié de ma journée devant un écran. C'est la raison pour laquelle je suis venue faire une consultation ophtalmologique. De plus, le soin est gratuit », explique-t-elle lors de la séance de dépistage de la cataracte et du diabète organisée par le Leo Club d'Antananarivo, samedi dernier. Cette initiative a pris la forme d'une campagne de sensibilisation et de dépistage. Heureusement, après sa consultation, il s'avère que Princia n'a pas de cataracte.

Elle n'est pas la seule jeune à se soucier de sa santé oculaire. D'autres jeunes manifestent également un vif intérêt pour ces dépistages, témoignant d'une prise de conscience croissante de l'importance de préserver leur vision dès le plus jeune âge. « Je ne faisais que passer par ici et, en voyant les affiches et la sensibilisation, j'ai été convaincu. J'ai donc décidé de faire un dépistage », explique un jeune homme de 22 ans venu se faire examiner à Bel'Air Ampandrana.

Durant la matinée de samedi, cent quatre vingt-un individus ont été dépistés, alors que l'objectif initial était de cent cinquante. Parmi eux, six personnes souffrent de cataracte. Concernant le diabète, cinq individus sur soixante-douze testés se sont révélés diabétiques. Bien que ces chiffres soient faibles, il est important de procéder à des dépistages réguliers.

Les actions ne se limitent pas aux dépistages.

« D'autres procédures sont proposées, comme la chirurgie de la cataracte si nécessaire. Dans ce cas, les patients ne paient que la moitié des frais médicaux. Il en est de même pour les lunettes, qui sont à prix réduit pour ceux ayant des problèmes de vision », ajoute Patrick Herinantenaina Ramanantsoa, premier vice-président du district Leo Club d'Antananarivo.

Outre la lutte contre le cancer infantile, l'environnement et l'aide humanitaire, le dépistage du diabète et de la cataracte figure parmi les priorités de Lions Clubs International.