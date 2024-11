Madagascar: Toliara - Des femmes entrepreneures inspirent les jeunes

Le réseau Entreprendre au féminin de l'océan Indien (EFOI) de Toliara organise trois jours de rencontre avec des jeunes et moins jeunes pour les inciter à se lancer dans l'entrepreneuriat.

Mettre au goût. Les douze membres de l'Entreprendre au féminin de l'océan Indien (EFOI), branche de Toliara, charment des jeunes et aussi des adultes à se lancer dans l'entrepreneuriat. La conférence de jeudi dernier à la chambre de commerce de Toliara a vu la présence de quelques hommes dans l'assistance, mais la gent féminine a répondu massivement présent aux invitations de l'EFOI qui a parlé de « l'autoroute d'une femme entrepreneure, résiliente, forte et digne ».

Hajaniaina Rantsoavina, salariée dans une compagnie et à la fois entrepreneure, a raconté son parcours dans l'exploitation de canards à Toliara. « Il faut juste commencer, avoir l'audace de commencer. Qui aurait cru que les canards intéresseraient des gens de Toliara ? », a-t-elle commencé son success story. « Mais je l'ai fait. J'ai commencé avec quelques canards, les élevant en mode bio, c'est ce qui a différencié mon produit, car j'ai toujours gavé les canards avec des aliments bio et les ai traités bio également. Les commandes ont afflué, des restaurants, des familles veulent du vivant, du prêt à la cuisson et même des canards confits», raconte-t-elle. Lalaina Razafitombo, opérateur économique dans l'import-export, dans l'événementiel, dans l'esthétique et dans le mobile money, a, quant à elle, suggéré d'analyser le parcours des Barea, l'équipe nationale de football, qui ne cherche que la victoire.

Loin

Hasnie Rovaniaina Rakotoarisoa, propriétaire de « Vezo Création », connue dans la tee-shirterie à Toliara, a motivé les jeunes à adopter des comportements de battants et de gagnants. « Transformer sa passion en métier. C'est ce que j'ai fait. J'aime créer des choses, coudre et j'ai assemblé toute cette passion pour créer Vezo Création » a-t-elle témoigné. L'assistance, emballée, a posé des questions comme « Comment trouver du financement? » et d'autres, déjà sur la ligne de départ de leurs activités, ont demandé des conseils sur le choix des collaborateurs ou la gestion du personnel. Les réponses ont été données à travers des thématiques comme l'importance du réseau, la fiscalité, le leadership ou le financement des projets.

« C'est très intéressant et très inspirant. Je compte me faire aider pour des conseils pour lancer mon entreprise de broderie », réagit Nivo, 40 ans. Une formation sur la transformation des fruits saisonniers se tient ce jour et est ouverte au grand public à la chambre de commerce de Toliara. L'événement entre dans la célébration de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Des ateliers, des partages, des speed-mentoring et des expositions sont organisés dans des régions de Madagascar, à l'instar de Fianarantsoa, Toamasina, Antananarivo, Antsirabe, Toliara. Il a été rappelé qu'entreprendre au féminin est possible et l'entrepreneuriat peut mener loin.