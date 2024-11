Ile Maurice: Daniel Monvoisin pressenti au poste d'«adviser» pour les affaires de haut profil

L'ancien surintendant de police (ASP) Daniel Monvoisin est pressenti pour occuper le poste d'adviser aux Casernes centrales, où il sera chargé de superviser les affaires criminelles complexes.

Fort d'une carrière marquée par de nombreuses années d'expérience, l'ex-ASP apportera une expertise précieuse dans la gestion des dossiers sensibles de grande envergure. Comme l'avait annoncé l'Alliance du changement lors de sa campagne, une équipe a été formée avec la volonté de faire la lumière sur le meurtre de Soopramanien Kistnen.

Sa mission principale consistera à conseiller les équipes des Casernes centrales dans les enquêtes les plus complexes. Son expérience en tant qu'ex-ASP, où il a supervisé plusieurs dossiers sensibles, lui permettra d'apporter une perspective claire et objective aux enquêteurs qui seront intégrés à son équipe spéciale. Un crime odieux qui continue de fasciner et de troubler, avec ses rebondissements qui se sont multipliés au fil du procès de Bernard Maigrot, entamé le 20 mai devant la cour d'assises, est celui de Vanessa Lagesse, une styliste de renom, retrouvée morte dans son bungalow à Grand-Baie en 2001.

Ce fut le souhait de John McAreavey, qui avait été exaucé. Daniel Monvoisin avait rejoint la Special Cell du Central Crime Investigation Department, qui enquêtait alors exclusivement sur l'assassinat de Michaela Harte, l'épouse de John McAreavey. Michaela, une enseignante de 28 ans, avait tragiquement perdu la vie à Maurice le 10 janvier 2011, tuée dans sa chambre d'hôtel à l'ex-Legends (rebaptisé depuis LUX*), à Grand-Gaube, alors qu'elle était en lune de miel.

Il convient aussi de rappeler une affaire qui avait éclaté le 13 mai 2012, lorsque la police avait retrouvé le corps d'une adolescente, Stacey Henrisson, dans un ravin à Plaine-Champagne, après avoir minutieusement travaillé sur le terrain depuis la disparition de cette habitante de Pointe-aux-Canonniers quelques jours plus tôt. Avant d'arrêter le beau-père, un habitant de l'Est, les officiers avaient en leur possession des images des caméras de surveillance autour d'un centre commercial de Flacq, où l'on voyait Jayraj Sookur acheter la corde et le plastique qu'il avait utilisés pour ligoter et envelopper le corps de Stacey Henrisson. De plus, la caméra de surveillance d'un restaurant de Plaine-Champagne avait capté, le 6 mai, des images du 4x4 Mitsubishi L200 blanc de Jayraj Sookur.