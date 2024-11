Ile Maurice: Des ministres sur le terrain pour relever les défis

Après les célébrations de vendredi à la State House, les priorités gouvernementales reprennent le dessus. Plusieurs ministres et junior ministers étaient sur le terrain dès samedi.

Parmi eux, Ajay Gunness, ministre des Infrastructures nationales, a effectué une première visite à Rivière-du-Rempart. Il a pu constater sur place les difficultés rencontrées par les habitants, particulièrement en période de fortes pluies. Les routes, notamment aux abords des établissements scolaires, sont souvent inondées, causant de gros désagréments.

Les habitants présents n'ont pas manqué de souligner qu'au cours des dix dernières années, presque aucune mesure n'avait été prise pour régler ce problème. Ils ont demandé au ministre de construire des drains pour faciliter l'évacuation des eaux. Ajay Gunness a assuré que, dès aujourd'hui, il s'entretiendra avec des techniciens pour trouver une solution adaptée. Il était accompagné de Raj Pentiah, ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, de Kaviraj Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, et du député Nitin Prayag.

Réduction des pertes financières

Plus tôt dans la journée de samedi, Ajay Gunness avait déjà rencontré le secrétaire permanent de son ministère. Une démarche similaire a été entreprise par Osman Mahomed, ministre du Transport, qui s'est penché sur la gestion et les finances de Metro Express Ltd. Ce dernier a clairement indiqué que l'objectif prioritaire n'était pas l'extension du projet, mais plutôt la réduction des pertes financières. À Mare-Chicose, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan et sa junior minister, Joanna Bérenger, se sont rendus au centre d'enfouissement pour évaluer la situation.

«Nous avons un défi à relever et une réputation à préserver», a déclaré Rajesh Bhagwan, exprimant son espoir que, grâce au soutien du secteur privé, ce désastre écologique pourrait être maîtrisé d'ici 20 jours. Il a également lancé un appel à d'autres entreprises privées pour qu'elles contribuent à l'effort collectif. Joanna Bérenger a, pour sa part, souligné l'urgence de la situation : «Il s'agit d'une inquiétude nationale et nous sommes face à une crise nationale.» Parmi les autres personnalités présentes figuraient les députés de la circonscription, Ashley Ramdass et Manoj Seeburn, ainsi qu'Anishta Babooram, ministre junior à l'Égalité des genres.

Pendant ce temps, Mahend Gungapersad, nouveau ministre de l'Éducation, participait à sa première fonction officielle à l'occasion de la Journée des enseignants, célébrée avec la Government Secondary School Teachers' Union. Lors de son discours, il a déclaré : «J'ai souligné le rôle crucial que jouent les enseignants dans la construction d'une nation. Vous êtes tous inestimables pour notre pays. Travaillons ensemble pour créer un avenir meilleur pour chaque jeune Mauricien. Unis pour un meilleur avenir à Maurice.»

Par ailleurs, Mahend Gungapersad s'est également rendu hier à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam, à Pamplemousses, accompagné de ses colistiers de la circonscription no 6, Nitish Beejan et Ram Etwareea, pour apporter son soutien à la famille de Fateemah Noor Dogansoy touchée par la tragédie survenue à Grand-Baie La Croisette. Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a également fait le déplacement pour rassurer la famille, affirmant que tout sera mis en oeuvre pour lui venir en aide.

De son côté, Shakeel Mohamed, ministre des Terres et du logement, s'est rendu dans la région de Roche-Bois, samedi, pour rencontrer les habitants et discuter de leurs préoccupations.