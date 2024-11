Madagascar: Diaspora en France - Kevina et Yanisse élus Miss et Mister Malagasy 2025

Samedi dernier, le Millénaire à Savigny-le-Temple, en Île-de-France, a vibré au rythme d'une soirée exceptionnelle. Plus d'un millier de spectateurs venus de toute l'Europe ont assisté à l'élection de Kevina Volazara et Yanisse, couronnés Miss et Mister Malagasy 2025.

Organisé par la Diaspora en France pour la diaspora, ce concours a brillamment mis en valeur la jeunesse malgache et son engagement social pour Madagascar. Au-delà des couronnes, Kevina et Yanisse partagent un objectif commun : engager des actions concrètes pour leur pays d'origine. En 2025, ils prévoient une mission de solidarité à Madagascar en lançant une distribution de fournitures scolaires pour alléger les charges des familles et encourager les jeunes à poursuivre leurs études. Un geste qui s'inscrit dans la tradition des précédents lauréats, toujours engagés à soutenir les Malgaches tout en valorisant l'éducation.

Vecteur de solidarité

« C'est une immense fierté d'avoir été élu Mister Malagasy 2025. L'amour et la solidarité au sein de cette grande famille ont joué un rôle énorme dans ma réussite. J'ai hâte de pouvoir aider et faire briller Madagascar. L'année 2025 va être incroyable ! », exprime Yanisse, âgé de 24 ans et originaire de Mahajanga. Avec son titre, Yanisse souhaite tendre la main à sa communauté et valoriser son pays devant le monde entier, tout en contribuant à changer les perceptions extérieures de Madagascar.

De son côté, Kevina Volazara, également âgée de 24 ans et originaire d'Ambilobe, a souligné l'importance de ce titre : « Ce couronnement est bien plus qu'un rêve devenu réalité : c'est une responsabilité et un engagement envers notre belle nation. » Elle voit son élection comme le début d'une mission de représentation et de promotion de la culture malgache au-delà des frontières. « Je suis honorée et profondément reconnaissante d'avoir été couronnée Miss Malagasy 2025 en France. Ce titre est une opportunité pour défendre nos valeurs et mettre en lumière la richesse de notre patrimoine culturel », ajoute-t-elle.

Ce concours, bien plus qu'une compétition de beauté, est un véritable vecteur de solidarité et de fierté pour la diaspora en Europe. Chaque année, les lauréats se transforment en ambassadeurs de Madagascar, portant haut les couleurs de leur pays à travers leurs actions sociales, culturelles et humanitaires. Kevina et Yanisse, avec leur enthousiasme et leur détermination, incarnent cette génération prête à bâtir un avenir meilleur pour Madagascar.