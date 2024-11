Madagascar: Handball - CCCOI 2024 - La Réunion réalise un beau doublé

La 28e édition de la Coupe des clubs champions de l'Océan Indien (CCCOI) 2024, qui a pris fin vendredi, très tard dans la soirée, au Palais des Sports de Mahamasina, n'a pas souri aux clubs malgaches. Les deux titres mis en jeu, dans la catégorie féminine et masculine, sont tombés entre les mains de La Réunion, qui a réalisé un beau doublé.

Avant les deux finales, le suspense n'a plus existé car, que ce soit dans la catégorie féminine ou masculine, elles ont été 100% réunionnaises. Chez les dames, les joueuses de la Case Cressonnière ont battu les handballeuses de HBF de Saint-Denis sur le score de 31-14.

C'était une finale à sens unique car, du début jusqu'au coup de sifflet final, les filles du club de Case Cressonnière ont été en démonstration et maîtrisé pleinement leur finale.

Dans la catégorie masculine, les deux clubs réunionnais ont eu du mal à se départager.

Supériorité réunionnaise

Mais, sur un dernier coup du sort et plus chanceux que leurs adversaires, les handballeurs de Saint-Pierre HBC ont battu d'un fil et in extremis les joueurs de Lasours HB sur le score de 31-30. Parmi les pépinières de l'équipe nationale de la France en handball, les handballeurs de La Réunion, avantagés par leur taille et plus techniques par rapport aux autres joueurs des îles de l'Océan Indien, ont montré leur supériorité durant les dix jours de compétition.

Le club de MY-Sah Madagascar, dans la catégorie féminine, a terminé cinquième, derrière HC Select 976 de Mayotte qui a fini troisième et AJH Tsimkoura de Mayotte, quatrième. Le club de THBC, représentant de la Grande Île, a fini dernier, septième. Les joueurs de l'AS Saint-Michel terminent à la cinquième place dans la catégorie masculine.

« Le tournoi de handball comptant pour la Coupe des clubs champions de l'Océan Indien, ou CCCOI, joué à Madagascar, a montré la réalité du handball malgache. Les Comores et Mayotte nous ont surclassés. Si aucune mesure radicale n'est prise dans l'immédiat, je pense que le handball malgache disparaîtra », confie Maxime Adrien Fanomezantsoa, un supporter écoeuré par la dégringolade du handball malgache.

La prochaine édition se tiendra à l'île Maurice, en novembre 2025.