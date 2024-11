Algérie: Sétif - Signature de 7 conventions entre NESDA et la direction de la formation professionnelle

Setif — Sept conventions ont été signées dimanche à l'institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) Haddadi-Cherif de Sétif, entre l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (NESDA) et la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels.

Conclues à l'occasion de la clôture de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat (18-24 novembre), ces conventions ont été signées par le directeur de l'antenne locale de NESDA, Hocine Lamouri, et les directeurs de 7 établissements de la formation et de l'enseignement professionnels en présence du wali, Mustapha Limani.

En vertu de ces accords, il sera procédé à l'ouverture de 7 centres de développement de l'entrepreneuriat au niveau des établissements de formation des deux communes de Sétif et d'El Eulma qui seront animés par des cadres de NESDA et d'autres organismes concernés, a affirmé à l'occasion le directeur de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, Abdelkrim Driss.

L'objectif de cette initiative est de développer les compétences des porteurs d'idées de projets dans les domaines de la gestion et l'entrepreneuriat et de développer l'esprit entrepreneurial parmi les jeunes stagiaires, a assuré le même responsable.

La célébration de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat a donné lieu à Sétif à l'organisation de diverses activités dont des conférences, des journées de sensibilisation, des portes ouvertes et des expositions avec la contribution de plusieurs secteurs dont ceux de l'industrie, du tourisme, de la pêche et de la pisciculture, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.