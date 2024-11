Algérie: APN - Le président de la commission des affaires étrangères s'entretient avec le chef de la délégation du Parlement iranien

Alger — Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Khouane, s'est entretenu, dimanche à Alger, avec le chef de la délégation du Parlement iranien et président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère au sein de cette institution, Ebrahim Azizi, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Les entretiens ont porté sur "les moyens de renforcer les relations entre l'Algérie et l'Iran et les perspectives de leur développement dans divers domaines", selon le communiqué, qui précise que l'accent a été mis lors de la rencontre sur "l'importance d'activer la diplomatie économique entre les deux pays au service de leurs intérêts communs".

A cette occasion, M. Khouane a affirmé que "l'Algérie et l'Iran sont animés d'une forte volonté de développer un partenariat stratégique global", saluant "l'expérience iranienne dans la réalisation de l'autosuffisance et l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération bilatérale", ajoute le communiqué.

Pour sa part, M. Azizi a souligné "la nécessité de hisser la coopération économique au niveau des relations politiques privilégiées", relevant "l'importance du partenariat dans des domaines tels que l'économie de la connaissance et le soutien aux start-up".

Evoquant les questions d'intérêt commun, les deux parties ont "réaffirmé leurs positions communes et constantes en faveur des causes justes, notamment la cause palestinienne, surtout dans le contexte actuel des tensions dans la région et des crimes contre l'humanité que l'entité sioniste continue de commettre à l'encontre des civiles dans la bande de Ghaza et au Liban".

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Algérie, Mohammad Reza Babaie, d'un représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, et du président du groupe d'amitié Algérie-Iran, Moussa Kherfi, conclut le communiqué.