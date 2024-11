Algérie: Ouverture prochaine de l'Ecole supérieure de management des travaux publics

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a annoncé, dimanche, l'ouverture dans les prochains jours de l'Ecole supérieure de management des travaux publics (ESMTP) à Sidi Abdallah (Ouest d'Alger).

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Ali Boularbah, lors de la cérémonie d'ouverture de la 20e édition du Salon international des travaux publics (SITP) au Palais des expositions (Pins maritimes-Alger), M. Rekhroukh a souligné que le secteur "prépare le lancement des activités de ses nouvelles structures de formation dans les tout prochains jours, à l'instar de l'ESMTP à Sidi Abdallah (Alger)".

Le ministre a affirmé que l'ESMTP "est la première structure du genre au niveau national", précisant qu'elle permettra de renforcer la formation continue en matière de gestion et de pilotage de grands projets dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base.

Elle assurera également la formation des formateurs, la mise à niveau des cadres et la promotion des compétences dans divers spécialités demandées dans le secteur des travaux publics et des infrastructures de base, a-t-il ajouté.

Concernant le salon des travaux publics, le ministre a souligné que cette 20e édition organisée du 24 au 27 novembre, constitue "une étape importante" pour s'enquérir du taux de réalisations des différentes opérations et programmes d'investissement en cours d'exécution en matière de développement des infrastructures de base dans le pays, notamment en ce qui concerne les autoroutes, les ports, les aéroports et les voies ferroviaires.

Après avoir rappelé les projets d'infrastructures réalisés et en cours de réalisation, M. Rekhroukh a affirmé que son département ministériel "est engagé à parachever les projets en cours et à lancer plusieurs autres projets importants dans le but de contribuer au développement de l'économie nationale."

Organisée par le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, en partenariat avec "Algeria Expo", filiale du groupe de la Société nationale des Foires et des Exportations (SAFEX), cette édition accueillera" 232 entreprises, dont 22 étrangères provenant de Chine, Italie, Turquie, Pologne, Allemagne et Portugal".

Cette édition connait également la participation d'instituts spécialisés dans les travaux publics et en génie civil, de start-up, de banques et d'institutions financières. Le Salon vise à renforcer l'outil national de réalisation et d'étude, les capacités d'exportation, le développement des techniques et des outils de contrôle de la qualité, ainsi que la promotion de l'innovation et de la recherche appliquée dans le domaine des travaux publics.

En outre, le ministère des Travaux publics vise, à travers ce salon, à accompagner les porteurs de projets et les startups, à travers la promotion de nouvelles technologies de contrôle et de réalisation pour différentes infrastructures de base, notamment les voies ferrées, et la promotion de l'innovation dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base.

Dans le cadre de cet événement, des interventions sur les acquis réalisés dans le secteur des travaux publics et des infrastructures de base, y compris les voies ferrées, sont au programme, outre l'organisation de journées d'étude sur les solutions innovantes pour la durabilité des infrastructures et les transitions intelligentes qui ont accompagné les domaines du secteur, encadrées par des experts, des professeurs et des chercheurs.