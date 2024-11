Algérie: Université Oran-1 - Clôture des activités de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat

Oran — La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat a pris fin dimanche à l'Université Oran-1 Ahmed Ben Bella, après une série d'activités axées sur la formation, l'orientation et les concours visant à promouvoir l'esprit entrepreneurial et d'innovation chez les étudiants.

Ces activités, organisées au sein de l'incubateur universitaire et du Centre de développement de l'entrepreneuriat, ont attiré un large public composé d'étudiants, de diplômés d'établissements universitaires et des participants hors du milieu universitaire. Ils ont pu découvrir les réalisations en matière d'entrepreneuriat et de startups, tout en se renseignant sur les mesures incitatives mises en place par l'Etat pour encourager l'entrepreneuriat au sein des universités, a indiqué, à l'APS, le directeur de l'incubateur de l'université, Hassan Omar Rouane.

M. Rouane a précisé que cette semaine a été marquée par des sessions de formation, des ateliers de sensibilisation et des activités pratiques portant notamment sur la concrétisation des idées, leur conception, les mécanismes de création de startups et de micro-entreprises, ainsi que la commercialisation des produits. L'accent a également été mis sur les aspects juridiques de création d'entreprises, ainsi que sur la protection de la propriété intellectuelle et industrielle de leurs concepteurs, a-t-il souligné, faisant savoir que les étudiants désirant accéder à l'entrepreneuriat ont ainsi obtenu des réponses à leurs préoccupations.

De son côté, Fadwa Zahra Zeghada, directrice du Centre de développement de l'entrepreneuriat de cette université, a mis l'accent sur l'importance de telles manifestations pour renforcer la culture entrepreneuriale au sein du milieu universitaire. Lors de la cérémonie de clôture, des certificats de formation ont été remis à environ 70 participants du centre, composés de porteurs de projets et de créateurs de startups, ayant suivi quatre cycles de formation.

Par ailleurs, le directeur de l'antenne locale de l'ANADE (Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat) à Oran, Houari Mahla, a insisté sur l'importance de cet événement pour développer l'esprit entrepreneurial, exhortant les étudiants universitaires à réfléchir à la création de leurs propres micro-entreprises et startups avec une approche strictement économique.

Outre les conférences et ateliers de formation, cette semaine a également inclus des concours et des ex positions destinés aux entrepreneurs potentiels, avec la participation d'organismes de soutien à l'entrepreneuriat, à la création de petites et moyennes entreprises et à l'innovation.