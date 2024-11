Ile Maurice: L'expérience d'athlète de haut niveau au service du pays

Élue en deuxième position dans la circonscription no.20, Beau Bassin-Petite Rivière, le 10 novembre dernier, Karen Foo Kune-Bacha est l'une des quatre femmes issues de l'Alliance du Changement, à avoir prêté serment comme Junior Minister.

L'ancienne badiste de haut niveau sera attachée à un ministère ou elle devrait être à l'aise puisqu'elle sera aux cotés du nouvel occupant du maroquin de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum. A 42 ans, Karen Foo Kune-Bacha n'est pas une inconnue du giron sportif. Née en mai 1982, elle a notamment marqué de son empreinte le badminton mauricien, elle qui était issue d'une famille de passionnés de ce sport. Sacrée championne de Maurice à deux reprises, elle a notamment participé aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin et aux Jeux du Commonwealth en 2002, 2006 et 2010. Ses meilleures prestations au niveau international sont intervenues en 2006 et en 2007 lors des championnats d'Afrique ou elle rafla respectivement les médailles d'argent dans le tournoi par équipe féminin et en double dame.

Avoir raccroché sa raquette, elle a continué à côtoyer le domaine sportif et devient, en 2013, l'une des représentantes des athlètes au sein du Comité Olympique Mauricien (COM). Déjà à cette époque, elle avait commencé à s'investir au niveau social, créant en 2010, l'association «Badminton pou zanfan» qui oeuvrait pour l'intégration des enfants à travers la pratique du badminton et l'éducation. Ce qui l'a mené par la suite à s'engager dans le domaine politique au sein du Mouvement militant mauricien (MMM), devenant conseillère municipale de Beau Bassin-Rose Hill.

Élue pour la première fois aux élections générales de 2019 avec ses colistiers du MMM au no 20, Rajesh Bhagwan et Franco Quirin, cette année, son engagement pour servir le peuple mauricien prendra une autre tournure avec ce poste de Junior Minister. «C'est une belle opportunité d'être au service du pays et de mettre mes capacités en tant qu'ancienne sportive, ayant eu une expérience au haut niveau pendant près de 20 ans, à disposition du sport et de la jeunesse mauricienne», soutient Karen Foo Kune-Bacha.

En sillonnant le terrain ces dernières années, elle a pu constater que «le potentiel est partout avec beaucoup de jeunes talents mais ceux-ci n'ont pas d'encadrement ni de moyens. Un autre point important, c'est le manque de sport féminin en général. Les statistiques le prouvent bien et ce sont des choses auxquelles il faut remédier», explique-t-elle.

Si ce sont des secteurs qui lui tiennent à coeur et que pour l'instant, le travail avec le nouveau ministre des Sports, Deven Nagalingum, n'a pas encore été défini précisément, Karen Foo Kune-Bacha soutient qu'il touchera deux aspects en priorité, le premier étant le combat contre les fléaux de la société et le second la santé qui «influent sur le bien-être et la qualité de vie de la population.»