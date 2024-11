Ile Maurice: Deven Nagalingum promet d'y mettre tout son coeur

Il a un peu déjoué les pronostics pour devenir le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Deven Nagalingum, connu comme étant proche du leader du Mouvement militant mauricien (MMM) Paul Bérenger, a été le colistier de ce dernier dans la circonscription de Stanley-Rose-Hill lors des élections générales du 10 novembre dernier et a récolte 19,237 voix, soit 60 % des suffrages.

Diriger ce portefeuille de la Jeunesse et des Sports pour les cinq prochaines années est un «grand défi» comme le reconnaît Deven Nagalingum lui-même. Il se dit prêt à le relever en y «mettant tout son coeur». «Je suis un amoureux du sport et j'ai, par le passé, aidé à démocratiser et décentraliser le sport à Beau-Bassin-Rose-Hill. Je vais m'appuyer sur mon expérience pour aider le sport à se développer davantage. C'est un grand défi que je compte relever en y mettant tout mon coeur», fait-il ressortir.

Le nouveau ministre lance un appel aux parents et aux enseignants pour qu'ils encouragent chaque jeune à pratiquer une activité sportive et à développer un talent artistique. «Ensemble, nous devons inculquer des valeurs sportives telles que la discipline, le fair-play et la persévérance dans le coeur de chaque Mauricien», souligne-t-il.

La jeunesse devra être au centre de ses préoccupations quand on sait quelles proportions alarmantes a pris la prolifération de la drogue sous le précédent régime. «Mo pou met leker dans travay la. Je vais travailler avec tous les partenaires, dont Franco Quirin qui connaît très bien le dossier du sport. Il est important que le sport d'élite devienne une réalité à Maurice. Pour cela, nous allons mettre un accent particulier sur la détection des talents. Il faut offrir plus de facilités aux jeunes et plus d'infrastructures également. Il vaut mieux lancer un javelot que de prendre une seringue», a expliqué Deven Nagalingum qui a été préféré à Franco Quirin, qui convoitait aussi ce maroquin après avoir été responsable du dossier sport au sein du MMM depuis plus de dix ans.

Un chapelet de mesures

L'Alliance du Changement a proposé un chapelet de mesures en faveur du sport dans son manifeste électoral. Elle a promis de créer un fonds spécial à partir des recettes de la loterie nationale pour soutenir les sportifs d'élite, y compris leur participation à des événements régionaux, et assurer la gratuité de leurs entraînements.

Le nouveau gouvernement veut inculquer une culture sportive basée sur les principes de l'égalité, la discipline, la persévérance, la solidarité et le respect et garantir que le sport joue un rôle fort et concret dans l'éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble.

Un des plus gros chantiers de Nagalingum sera de relancer et revitaliser le football et en faire à nouveau le sport favori de notre population.

Une agence nationale spécialisée sera créée pour assurer l'entretien systématique et l'optimisation de l'utilisation des installations sportives existantes, y compris celles disponibles dans les municipalités, les conseils de district, les écoles secondaires et les établissements d'enseignement supérieur. Une Mauritius Sports Promotion Division (MSPD) sera aussi introduite pour promouvoir le sport pour tous les âges avec la participation des autorités locales.

Est aussi prévue la professionnalisation multidisciplinaire de l'unité médicale sportive (SMU) de même que l'introduction d'un système de crédits pour les athlètes ayant réussi aux niveau national, régional et international, dûment reconnu par les secteurs public et privé, en plus d'autres qualifications à des fins de recrutement.

La loi cadre du sport mauricien qui a souvent donné lieu à certaines situations problématique sera revue. Le nouveau gouvernement prône la mise en conformité de la Sports Act avec les meilleures pratiques internationales pour garantir la transparence, l'équité et une gestion efficace.

Par ailleurs, l'on sait que certaines fédérations sportives sont mal gérées et que cela engendre des conflits avec le ministère de tutelle. Deven Nagalingum pourra-t-il améliorer cette situation ? «Je suis déterminé à établir des partenariats solides avec les fédérations sportives et je tiens à réaffirmer que ce ministère oeuvrera avec transparence, intégrité et détermination pour élever le sport mauricien à un niveau supérieur. À travers nos efforts communs, je suis convaincu que l'île Maurice pourra devenir un modèle pour les nations insulaires en matière de sport et de développement humain», a-t-il assuré.

Parcours : Attaché aux valeurs prônées par le MMM depuis l'adolescence

Deven Nagalingum avait 16 ans quand il a assisté pour la première fois à une réunion du MMM. «C'était à la rue Moka, à Port-Louis. Et j'ai vu en Paul Bérenger un leader charismatique et plein de convictions. Je me suis donc joint au MMM, même si je n'avais pas encore le droit de vote », avait déclaré en mars 2008 à l'express, l'un des quatre leaders-adjoints du MMM. Âgé de 62 ans, Deven Nagalingum est comptable de formation.

Il a toujours été un membre actif dans la région de Beau-Bassin/Rose-Hill. Élu conseiller municipal en 1991, il est devenu maire des villes soeurs le 4 novembre 1996. Il a occupé ce fauteuil jusqu'en 1998. Élu pour la première fois aux élections générales de septembre 2000 dans la circonscription Quartier Militaire-Moka - en troisième position avec 15,667 voix - il a par la suite occupé le poste de Private Parliamentary Secretary (PPS). Il devient donc ministre pour la première fois cette année.