Maroc: Le Caire - Ouverture de la 6ème édition du forum d'affaires égypto-marocain

Le Caire — Les travaux de la sixième édition du forum d'affaires égypto-marocain ont débuté, samedi au Caire, sous le thème "Vers un partenariat arabo-africain", avec la participation d'acteurs économiques des deux pays.

Le forum, qui a été marqué par par la présence de l'ambassadeur du Maroc au Caire, représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Ait Ouali, ainsi que de le vice-ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur d'Égypte au Maroc, Ashraf Ibrahim, ainsi que de représentants des chambres de commerce, d'industrie et des services, des chambres de l'artisanat au Maroc, outre des promoteurs immobiliers, des investisseurs et des hommes d'affaires des deux pays, vise à ouvrir de nouvelles perspectives aux investisseurs marocains et égyptiens pour se positionner et renforcer leur présence en Afrique.

Le forum constitue également une opportunité de dialogue et d'ouverture sur les domaines de la coopération et de l'attraction des investisseurs, à travers la présentation des atouts du Maroc et de ses opportunités d'investissement, ainsi que la mise en lumière du rôle des institutions bancaires et financières dans le développement et la facilitation des opérations commerciales et d'investissement.

Dans une allocution de circonstance, M. Ait Ouali a souligné que le Maroc a réalisé ces dernières 25 années, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un saut significatif et qualitatif dans plusieurs domaines, notamment économique et en matière de développement humain, précisant que le Royaume occupe désormais une place importante sur le plan régional, continental et mondial.

Le diplomate, qui a mis en avant l'importance de la complémentarité entre le Maroc et l'Égypte dans tous les domaines, d'autant plus que les deux pays représentent des portes d'entrée essentielles en Afrique, a relevé que les deux pays peuvent servir de modèle pour les relations interarabes, ajoutant que ces relations connaissent un développement concret sous la sage direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi.

De son côté, Samira Achiri, présidente de la Fondation des Enfants du Maroc en Egypte pour le développement, organisatrice de cet événement, a mis l'accent sur la forte volonté de renforcer les liens entre le Maroc et l'Égypte dans tous les domaines, notant que les deux pays entretiennent des relations historiques étroites.

Pour sa part, le président du Conseil d'administration de "Omal Misr Complex", Haitham Hussein, a souligné que cette rencontre reflète une vision profonde et stratégique pour construire un avenir commun entre l'Égypte et le Maroc, affirmant que les deux pays, en tant qu'États centraux dans le monde arabe, peuvent constituer un modèle d'intégration réelle dans les domaines économique, culturel et politique.

Il a relevé que le Maroc, grâce à sa position géographique en tant que porte d'entrée en Afrique et de l'Europe, et l'Égypte, à la faveur de sa position centrale au coeur du monde arabe et en tant que porte d'entrée au Moyen-Orient, possèdent tous les atouts pour s'ériger en moteurs du développement régional et arabe.

En marge de cette rencontre, un protocole de coopération a été signé entre l'Union "Omal Misr Complex" et l'Union des Auto Entrepreneurs Maroc, visant principalement à développer les compétences des auto entrepreneurs à travers l'organisation de formations spécialisées et à soutenir les entrepreneurs dans l'élaboration de plans d'action et d'études de faisabilité de leurs projets.

Le programme de l'événement comprend des rencontre sur "l'investissement et les opportunités économiques maroco-égyptiennes", "l'entrepreneuriat, vision 2030 au niveau arabe et africain", "vers une économie verte et une transition énergétique pour un développement durable" et "la femme et l'entrepreneuriat... transformation et autonomisation".

La rencontre, qui a vu la projection d'une vidéo sur le processus de développement au Maroc, a rendu hommage à plusieurs acteurs économiques des deux pays.