Ethiopie: Une conférence continentale sur la paix et le développement est en cours à Addis Abeba.

Addis Abeba — Une conférence continentale sur la paix, la prospérité et le développement, sur le thème « Construire une Afrique pacifique et prospère », a débuté aujourd'hui à Addis Abeba.

Le président Taye Atskesilassie, le président de la Chambre des représentants du peuple Tagese Chafo, le président de la Chambre de la Fédération, Agegnew Teshager, le ministre de la Paix, Benalf Andualem, Ramiz Alakbarov, le secrétaire général adjoint des Nations Unies et le coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie, et l'ambassadeur Bankole Adewoye, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, de paix et de sécurité ont assisté à la conférence.

La conférence se concentre sur les défis de la gouvernance, les efforts de consolidation de la paix, la promotion de l'Agenda 2063 de l'Afrique, la promotion de l'intégration continentale ainsi que l'encouragement du panafricanisme et le partage de l'expérience de l'Éthiopie en matière d'initiatives de consolidation de la paix.

Elle sert également de plateforme de dialogue, de collaboration et d'action collective pour parvenir à une Afrique plus pacifique et plus unie.

Les participants exploreront des approches innovantes pour surmonter les obstacles à la gouvernance et développer des cadres de paix durables qui favorisent la cohésion sociale, la justice et la gouvernance démocratique.

Les contributions de l'Éthiopie à la paix mondiale et régionale, de son rôle dans la guerre de Corée à sa mission de maintien de la paix en cours en Somalie, seront mises en avant.