Nigeria: Le pays approuve un emprunt de 2,2 milliards de dollars pour financer son déficit budgétaire

Les législateurs nigérians ont approuvé la proposition du président Bola Tinubu d'emprunter 2,21 milliards de dollars auprès d'investisseurs étrangers pour combler un déficit budgétaire de 9,18 trillions de nairas (5,46 milliards de dollars) pour 2023. Le financement comprend 1,7 milliard de dollars en euro-obligations et 500 millions de dollars en sukuk, comme l'a souligné le ministre des finances Wale Edun.

Il s'agit de la première émission potentielle d'euro-obligations du Nigéria depuis 2022, après une vente reportée plus tôt cette année en raison des coûts élevés. Au lieu de cela, le gouvernement a levé 900 millions de dollars par le biais d'obligations nationales en dollars avec un rendement de 9,67 %.

Les analystes s'attendent toutefois à ce que toute nouvelle émission d'euro-obligations attire des rendements supérieurs à 10 %, reflétant les pressions budgétaires et les incertitudes liées à la baisse des prix du pétrole en 2025. Les obligations actuelles en dollars nigérians se négocient à des rendements variables, les obligations 2029 à 9,45% et les obligations 2051 à plus long terme à 10,71%.

Points clés à retenir

La dépendance du Nigeria à l'égard des emprunts extérieurs met en évidence ses difficultés budgétaires, les recettes pétrolières peinant à couvrir les besoins budgétaires. Si cette mesure permet de combler les déficits de financement immédiats, l'augmentation des coûts d'emprunt et la volatilité des prix du pétrole posent des risques à long terme.

Les investisseurs surveilleront de près la discipline budgétaire et les réformes structurelles pour évaluer la viabilité de la dette du Nigeria. Les rendements plus élevés attendus sur les euro-obligations pourraient refléter ces incertitudes persistantes et avoir un impact sur la confiance globale des investisseurs.