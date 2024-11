Ile Maurice: MFA Shield - Pamplemousses SC s'impose au bout du suspense

Pamplemousses SC a décroché le premier trophée de la saison en l'emportant contre le Cercle de Joachim hier au stade St-François-Xavier. Les Nordistes ont eu recours aux tirs au but pour s'imposer, le score étant de 0-0 au bout du temps réglementaire. Pamplemousses SC l'a finalement emporté 5-4 grâce à un arrêt du gardien Kevin Jean-Louis notamment.

Le XI de départ du Cercle de Joachim était composé de Juninio Darbon dans les cages, le capitaine, Brandon Citorah, Ryan Gentil, Jordan François, William François, Frédéric Sarah, Franco Hypolite, Thomas Riacca, Yannick Aristide, Aboobakar Diouf et Pascal Colin. En face, Colin Bell plaçait sa confiance en l'inamovible Kevin Jean-Louis dans les buts. On retrouvait aussi Joy Bundhoo, Walter St-Martin, Angelo Amédée, Hollas Ramanantasoany, Krsna Panchoory, Mountala N'Dam, Kengy Saramandif, Nick Harel, Adrien Botlar et Collet Fils.

Les deux équipes ont livré une prestation intéressante tout au long des 90 minutes d'engagement. Les Curepipiens, vainqueurs de la Super League la saison dernière, s'avançaient un peu comme le favori avec une formation mieux structurée sur le papier en tout cas. Tenant de la MFA Cup, Pamplemousses SC a su tenir bon et a même manqué d'ouvrir le score avec cette occasion intéressante à la 73e minute. Malheureusement N'Dam et Saramandif se gênaient alors qu'ils se retrouvaient seuls face au gardien.

A la 78e minute, la formation de la ville lumière se retrouvait en infériorité après la faute de son défenseur Ryan Gentil. Ce dernier commettait une faute sur Adrien Botlar, lancé dans la profondeur. À partir de là, les deux équipes débutaient leur round d'observations alors qu'il devenait de plus en plus limpide que c'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui allait déterminer le champion de ce match d'ouverture.

L'attaquant Jason Ferré mettait le Cercle de Joachim sur la bonne voie avant que N'Dam ne lui réponde. Aristide remettait sa formation devant, mais Hollas rétablissait de nouveau la parité. Pas très en vue tout au long des 90 minutes, Aboobakar s'illustrait en transformant son essai, mais Botlar lui répondait ensuite. Le tournant du match intervenait avec ce sauvetage de Jean-Louis sur le tir de Jordan François. Le Nordiste Kengy Saramandif ne tremblait pas lorsque venait son tour alors. Frédéric Sarah tentait de garder les espoirs du Cercle de Joachim intacts en transformant son tir, mais hélas pour lui, Krsna Panchoory en faisait de même en face à la plus grande joie du club qui soulevait son premier titre cette saison.

Evidemment, Colin Bell ne cachait pas sa joie au coup de sifflet final. «Nous méritions de gagner car nous nous sommes procuré beaucoup d'occasions. Ce titre fera du bien au moral, d'autant que le championnat s'annonce difficile. Il y a des ajustements à apporter notamment au niveau physique», a-t-il confié. En face, Hemansing Rujub compte analyser ce qui n'a pas marché avant le coup d'envoi de la Super League. «Nous avons affronté une bonne équipe et je suis satisfait de mes joueurs. Il y a de bonnes phases de jeu et nous allons analyser ce qui n'a pas marché pour y apporter des réglages».

Le Cercle de Joachim débutera la défense de son titre contre le promu Pointeaux-Sables Mates tandis que Pamplemousses SC affrontera un autre promu, à savoir La Cure Waves.