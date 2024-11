Congo-Kinshasa: Processus électoral à Masimanimba - L'administrateur du territoire menace de fermer les médias locaux diffuseurs de messages de haine

L'administrateur du territoire de Masimanimba, , met en garde les médias locaux contre tout message de haine et d'incitation à la violence pendant toute la période électorale en cours dans son territoire.

Dans une interview samedi 23 novembre, Emery Kanguma a menacé de fermer tout média qui va diffuser ce type de message.

D'après lui, l'autopsie faite sur l'annulation des élections de décembre dernier à Masimanimba, a révélé que les médias ont joué un rôle important dans les troubles qui ont été enregistrés lors de ces scrutins. Pour cette autorité, le souci est de maintenir l'ordre sur l'ensemble du territoire, pour que les élections du 15 décembre 2024 soient une réussite.

« Par rapport aux erreurs du passé, nous nous sommes dit qu'on ne doit pas croiser les bras. Quand la CENI est arrivée, on a demandé de faire l'autopsie, pourquoi les élections ont été annulées. Entre-autres, il y avait la presse qui incitait la population à la haine et à la violence. On leur a interdit de diffuser des messages de haine et de violences pour que les élections soient apaisées et crédibles. Nous nous sommes entendus avec les membres du comité de sécurité, un journaliste qui va inciter la population à la haine ou au vandalisme sera arrêté et la radio sera fermée. C'est une instruction ferme », a déclaré rigoureusement Emery Kanguma.

Il appelle ses administrés à oeuvrer pour un processus électoral réussit.

« Soyons tous unis et visons les objectifs pour avoir une élection apaisée et transparente », conclu l'administrateur du territoire de Masimanimba.