Algérie: L'expertise du groupe public de construction ferroviaire contribuera à la réalisation des mégaprojets dans les délais (PDG)

Alger — Le Président-directeur général du groupe public de construction ferroviaire, Karim Ayache, a affirmé que l'expertise dont disposent les filiales du groupe contribuera à réaliser les mégaprojets ferroviaires, dans les délais, et à assurer la maintenance des installations après leur entrée en service.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de la participation du groupe public au 20e Salon international des travaux Publics (SITP), M. Ayache a indiqué que les filiales du Groupe créés fin juillet dernier, "disposent d'une expertise de 30 ans leur permettant de contribuer efficacement à la réalisation de projets ferroviaires, notamment les lignes minières".

En outre, le Groupe contribue à la réalisation de la ligne ferroviaire minière Annaba-Bled El Hadba (Tébéssa), et de la ligne ferroviaire minière Ouest Béchar - Gara Djebilet (Tindouf), par le biais des entreprises de réalisation des infrastructures ferroviaires (INFRARAIL), de l'Entreprise publique algérienne de réalisation d'infrastructures ferroviaires (INFRAFER), et de la société d'études techniques et de l'ingénierie du rail (SETIRAIL). "Le Groupe participe également à la réalisation de la ligne Touggourt -Hassi Messaoud, et comptons également participer à relier la ligne ferroviaire à la Wilaya de Tamanrasset", a ajouté M. Ayache.

Le groupe comprend quatre (4) entreprises spécialisées à savoir, la société d'études techniques et de l'ingénierie du rail (SETIRAIL), l'Entreprises de réalisation des infrastructures ferroviaires (INFRARAIL), la société d'Ingénierie et d'Electrification ferroviaire (RAIL ELECTR), et l'Entreprise publique de réalisation d'infrastructures ferroviaires (INFRAFER).