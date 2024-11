Togo: « Un Grand merci à DIEU » pour la porcelaine !

Le jubilé de porcelaine de la FEMIT (Fédération des Eglises et Missions du Togo) a connu son apothéose le dimanche 24 Novembre 2024 à Lomé, précisément dans l'enceinte de l'Eglise Evangélique Foursquaure d'Attiégou.

Placée sous le thème « Ensemble, bâtissons la nation de Dieu », cette célébration du jubilé des 20 ans d'existence du FEMIT, a été marquée par la participation des hommes de Dieu de différentes congrégations religieuses du Togo, des chantres et surtout des fidèles venus des églises et missions membres et non membres du pays. A noter aussi la présence effective de la Direction des cultes au ministère de l'Administration territoriale, qui s'est fait représenter.

Sermon de cette célébration, délivré par un des conducteurs du troupeau de Dieu, il a tourné autour du « Thanks giving ». A tout prendre, il s'agit à travers l'acte de remerciement, de dire un grand merci à Dieu quel que soit ce qui nous arrive en bien ou en mal. Car, d'après le Pasteur, malgré tout, Dieu ne nous laissera pas tomber quel que soit notre situation. Et enfin, a-t-il convié les fidèles, à s'approprier l'action de remerciement à Dieu et à en faire leur quotidien. Des mots qui ont été d'ailleurs prolongés par les chansons de l'un des Chantres, conviés à cette commémoration, le Chantre Séraphin. Il a dès lors chanté et dansé pour la gloire de Dieu, ensemble avec les brebis (les fidèles) et leurs bergers (Pasteurs, évangélistes, Bishop...).

Evoquant ce thème du « Thanks giving », le président d'honneur de la FEMIT, Pasteur Edoh Komi, a fait savoir que ce sont « des actions de grâce que nous élevons au Seigneur. Nous voulons, dire, "rendez grâce à Dieu dans toutes choses, dans toutes les circonstances". Qu'on soit heureux, ou dans le malheur, il faut rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu. Et Dieu aime les actions de grâce. Quand vous lui rendez grâce, il bondit et surgit et fait de grandes choses et de bénédictions dans nos vies. Ce message est ce qu'il faut en des circonstances comme celle-ci, c'est-à-dire celle des 20 ans FEMIT ».

Et pour ce parcours, a poursuivi le religieux, « Dieu a été dans le parcours avec nous. 20 ans, au début avec une poignée, aujourd'hui nous sommes tout un peuple. Vous avez vu l'ambiance qui a régné au cours de cette célébration. Nous avons semé, aujourd'hui nous sommes en train de récolter. Mais c'est pour dire que Dieu a fait de grandes choses dans notre vie et une fois encore nous voulons lui rendre grâce. Je sais aujourd'hui que derrière moi il y a tout un peuple, et c'est une bénédiction. Ensemble, bâtissons la nation de Dieu, la nation de Dieu commence d'abord par le Togo et puis par la suite le royaume de Dieu ».

S'il constate et reconnait qu'ils ont eu de l'impact au sein du corps du Christ au Togo, il n'entend pas baisser la garde durant les 10 prochaines années. « Je suis très heureux, très heureux de ce que Dieu a fait. Avec tout ce peuple, je crois que nous avons de l'impact sur le peuple de Dieu, il croit en ce que nous disons, il trouve un intérêt dans ce que nous disons et ils ne se sont pas dupés. C'est ça la confiance, ils ont placé une confiance en nous, 20 ans après, je crois qu'un travail a été fait et nous allons nous engager dans cette dynamique pour que les 10 ans à venir, donc pour les 30 de la FEMIT, ça soit plus encore un grand mouvement », a-t-il ajouté.

En tout cas pour les prochaines années, la FEMIT a bien des ambitions. « Nous avons un projet, c'est de construire un grand camp qui va servir, à l'administration de la FEMIT, du bureau et toute l'organisation. C'est notre projet pour que nous puissions atteindre toute l'étendue du territoire. C'est que nous avons des représentations mais nous comptons marquer les cantons, les villages de par l'étendue du territoire, pour que le royaume de Dieu soit bâti », a projeté Edoh Komi.

Place donc à la concrétisation !