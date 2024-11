Algérie: Clôture du séjour de découverte technologique en Chine pour 20 étudiants

Alger — La cérémonie de clôture du séjour de découverte technologique en Chine pour 20 étudiants algériens s'est déroulée lundi à Pékin (Chine) dans le cadre du programme mondial Seeds for the Future 2024, indique un communiqué de l'entreprise Huawei Algérie.

Ces étudiants ont été sélectionnés parmi 50 participants ayant pris part à une formation nationale organisée par Huawei Algérie au mois d'août dernier, où les meilleurs étudiants issus de diverses universités et spécialités, représentant l'élite académique algérienne, avaient été identifiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Poste et des Télécommunications dans le cadre des mémorandums d'accord (MOU) signés avec Huawei Algérie, précise la même source.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de Huawei Algérie pour soutenir les jeunes talents, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère des Postes et des Télécommunications, afin de préparer la prochaine génération à relever les défis des industries technologiques de demain.

Au cours de leur séjour dans la ville de Shenzhen (Chine), ces étudiants ont participé à une "immersion technologique approfondie au coeur des innovations de Huawei" et ont découvert les technologies de pointe en intelligence artificielle (IA), en cloud computing et en conception de centres de données (Data Centers).

A cette occasion, des échanges enrichissants avec des experts ont permis d'aborder des sujets essentiels comme la cybersécurité, les énergies numériques (Digital Power), ainsi que les innovations futures, telles que la 5G, les perspectives pour la 6G et le WiFi 7, ajoute le communiqué.

Les étudiants ont également visité Huawei Exhibition Hall où ils ont exploré des solutions technologiques avancées appliquées à des secteurs stratégiques, notamment l'industrie pétrolière et gazière, et au développement des villes intelligentes (Smart Cities).

En outre, la visite au centre de recherche et développement de leur a offert "une perspective unique sur les processus d'innovation qui positionnent Huawei comme un leader mondial des technologies de l'information de la communication (TIC)", note le communiqué.

L'expérience a également inclus des étudiants venus d'autres pays d'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Ghana et Madagascar qui ont rejoint les étudiants algériens pour cette visite et ont eu ensemble "l'opportunité d'échanger leurs expériences et de découvrir les dernières tendances technologiques à l'échelle mondiale".

La deuxième étape de leur séjour les a conduits dans la capitale chinoise (Pékin) où ils ont été accueillis par l'Ambassadeur d'Algérie en Chine.