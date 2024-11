Algérie: La transition numérique dans le secteur de l'enseignement supérieur au centre d'un colloque le 27 novembre à l'Université d'Alger 3

Alger — L'Université d'Alger 3 organisera, mercredi, à l'Institut d'Education Physique et Sportive (IEPS) de Dely Brahim à Alger, un colloque national sur "La transition numérique dans le système de formation et de recherche dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique" avec la participation d'une élite de chercheurs, de docteurs et d'experts en numérique.

Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la démarche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à "relever le défi de la numérisation du secteur, un choix stratégique adopté par le secteur pour assurer une prise en charge efficace de la formation et de la recherche scientifiques et réaliser les objectifs de la politique sportive nationale", a déclaré à l'APS Pr Fathi Belghoul, formateur des nouveaux enseignants de sport, qui présidera les travaux du colloque.

"Pour garantir l'efficacité, généraliser la pratique sportive, développer le sport d'élite et de haut niveau, prendre en charge les jeunes talents sportifs, il est impératif de développer et de valoriser les performances en matière d'encadrement pédagogique, tout en assurant des services de qualité", a ajouté Pr Belghoul, qui est également membre de la Commission nationale du sport.

Il a cité, en outre, les nombreuses plateformes numériques adoptées par le ministère pour recenser l'élite sportive et de haut niveau à travers les différentes Universités en vue de "gérer leur cursus de formation et de les orienter vers les établissements de l'enseignement supérieur dans le domaine sportif", rappelant que l'Algérie compte 23 établissements de formation dans le domaine sportif relevant du secteur.

Parmi les nombreux thèmes à débattre lors de cette rencontre, "les défis et enjeux de l'activité physique sportive éducative/scolaire dans le cadre de la transition numérique, l'administration et la gestion sportive électronique, l'entraînement et la performance sportive à l'ère de la transition numérique, et enfin la presse sportive et les nouveaux médias numériques".

Cette activité scientifique a été organisée à l'initiative de l'IEPS de l'Université Alger 3 en coordination avec le laboratoire Sciences et techniques de l'activité physique et sportive et le laboratoire Sciences de la performance motrice et des interventions pédagogiques.