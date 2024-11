Gambie: Le gouvernement construira 36 km de routes à Niani - Président Barrow

Poursuivant sa tournée nationale comme l'exige la Constitution de la Gambie, le président gambien Adama Barrow a déclaré que, dans le cadre de ses plans visant la modernisation de l'infrastructure routière du pays, le gouvernement construira 36 km de routes dans le district de Niani, dans la Région de Central River North.

Ceci, a-t-il dit, fait partie de la promesse de son gouvernement d'accelerer le développement de l'infrastructure routière, reliant ainsi les communautés et répondant aux défis de l'accès des habitants ruraux à un bon réseau routier, entre autres.

Les fonctionnaires ont indiqué que les routes comprendront trois lots et seront construites dans trois sections différentes dans le district de Niani dans le Nord de la Region de Central River.

Le président Barrow, qui s'exprimait lors d'une réunion conjointe tenue au village de Sami Pachonki, a déclaré : « Mon administration continuera à donner la priorité à la résolution des problèmes que rencontrent les Gambiens ; notamment le réseau routier, l'agriculture, les services de santé, la paix et la sécurité. « Je suis employé par vous, le peuple, et je continuerai donc à travailler pour rehausser le niveau de vie des Gambiens », a-t-il déclaré.

Le gouvernement, a-t-il ajouté, étudie actuellement les routes en vue de commencer les travaux d'ici 2025.

Ces routes principales, a-t-il poursuivi, partiront de Jarmeh Koto et continueront vers Niamanar, Salikenni, Jarmeh Koto, Niani Kayai, Niani Sukuta, Barra Jally Touba, Barra Jally Tenda, Touba Mballow, Choya Kuta, Jantaba, Fula Kunda, Kuntaur unto Wassu, Fula Kunda, Jataba, Kayai et d'autres régions.

Comme lors des réunions précédentes, le président Barrow a exhorté les Gambiens à maintenir la paix et la stabilité du pays, et ce, en vue d'assurer un développement microéconomique rapide pour tous.

Il appelle également les jeunes du pays à saisir les opportunités créées par le gouvernement pour leur propre croissance et épanouissement.

Concernant la production de riz, il a déclaré que le gouvernement continuerait à collaborer avec le secteur privé afin de réaliser le rêve du pays et mettre fin à l'importation de riz.

Il a également promis la construction d'un centre de santé à Sami et Jataba Omar et la modernisation du centre de santé de Kuntaur, et ce, en vue de fournir des services de santé de qualité aux communautés de la région.

Il a assuré que le Ministère de l'Agriculture et ses techniciens procéderaient à une évaluation de la question de la mauvaise récolte des arachides qui a été soulignée à plusieurs reprises par les agriculteurs.

Lors de la visite d'un centre de formation professionnelle en cours de construction à Wassu, le dirigeant gambien a encouragé les jeunes à acquérir des compétences et à travailler à leur compte, tout en exhortant les entrepreneurs à veiller à ce que le projet soit achevé dans les délais impartis.

Tout en appréciant certains des projets de développement mis en place par le gouvernement, allant de l'électricité à l'eau, les habitants de la région demandent au gouvernement d'en faire plus, notamment en ce qui concerne les routes qui relient les communautés de l'intérieur de la région, l'approvisionnement en eau potable, la construction de jardins pour les femmes et d'autres projets sociaux.

Le chef du district de Sami, Mam Demba Jallow, a exhorté le président à les aider à construire un hôpital à Yallal Karantaba et à Sami Omar Jula, ajoutant: « Ces communautés sont un peu éloignées des centres de santé, et la route dans la région est en mauvais état. »

Fanta Ceesay, de Sami, a remercié le gouvernement de leur avoir fourni l'électricité : « La disponibilité de l'électricité a été une source de revenus pour la communauté, en particulier pour les femmes, car nous pouvons désormais fabriquer des blocs de glace et les vendre. »

Elle a toutefois exhorté le président à les aider en dotant leur communauté d'un centre de santé et de l'eau potable : « Les femmes qui accouchent sont obligées de se rendre à l'hôpital de Bansang en cas de complications. »

Mme Mariama Bah, conseillère municipale de la région, a également lancé un appel pour la construction de routes de bonne qualité dans leurs communautés.

La conseillère a ajouté : « Tout récemment, une femme a perdu la vie en se rendant au centre de santé en raison de l'état de la route. Elle a perdu beaucoup de sang avant d'arriver à l'hôpital. Cette situation a provoqué de nombreuses complications qui ont entraîné la perte de sa vie tandis qu'elle était en phase d'accouchement ».

Elle a ajouté : « Nous, les habitants de Niamina Mayo, nous nous rendons habituellement jusqu'à Kuntaur pour obtenir des soins médicaux en utilisant des chevaux ou des charrettes tirées par des ânes, et ce, principalement en raison de l'état de la route ».

Saffie Kanteh, un habitant de Niani, a déclaré : « Toute la région de Niani ne dispose nullement de routes praticables. Outre les routes dont nous manquons cruellement, d'autres équipements de base nous font également défaut. »

Répondant à certaines des préoccupations soulevées, Mr Demba Sabally, ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la sécurité alimentaire, a déclaré que Sami et Niani avaient tous bénéficié de la fourniture d'engrais subventionnée par le gouvernement.

Selon lui, le gouvernement a fourni à la communauté de Niani Sukuta une ferme de 30 hectares avec des semences de riz et d'arachide ainsi que des produits chimiques.

Les communautés de la région, a déclaré le ministre Sabally, ont bénéficié des subventions de contrepartie du GIRAV et de ROOTS, ajoutant que le GAFSP leur fournira d'autres projets agricoles avec des jardins, des semences et d'autres matériaux.

« Le gouvernement a fourni treize mille cinq cents kilogrammes (13 500 kg) de semences de riz à Sami et Niani et mille quatre cent quatre-vingt-cinq (1 485) sacs d'engrais ont été attribués gratuitement aux riziculteurs », a-t-il déclaré.

Concernant la faible récolte d'arachides, le ministre Sabally a déclaré qu'il étudiera la question.

Dans son discours, le ministre de l'administration locale, des ressources foncières et des affaires religieuses, Mr Amat N.K. Bah, a conseillé aux jeunes l'acquisition de compétences : « L'acquisition de compétences est la clé de la construction d'une nation. Si vous avez des compétences, cela vous aidera à travailler à votre compte ».

