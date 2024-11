Tunisie: Démarrage ce lundi de la discussion en plénière du PLF 2025

Les membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont entamé, lundi 25 novembre 2024, lors une séance plénière commune, la discussion des dispositions du projet de loi de finances (PLF) de l'année 2025 après avoir clôturer l'examen du budget de l'Etat pour l'année 2025.

Les rapports des commissions des finances et du budget de l'ARP et du CNRD sur le PLF 2025 ont été présentés, lors de cette séance, en présence de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia.

Le PLF de 2025 comporte 86 articles. Il est réparti en cinq principaux axes à savoir : le renforcement du rôle social de l'Etat et le soutien du pouvoir d'achat des citoyens, la poursuite de la réforme fiscale et le renforcement des ressources du trésor, le soutien financier aux entreprises et le développement de l'investissement, la promotion de l'économie verte et du développement durable ainsi que l'intégration de l'économie parallèle et la lutte contre l'évasion fiscale.

Le PLF pour l'exercice 2025 prévoit que les ressources budgétaires seront estimées à environ 50 milliards de dinars alors que les charges budgétaires s'élèveraient à 59,828 milliards de dinars. Il table sur un déficit budgétaire de l'ordre de 9,8 milliards de dinars.

Le gouvernement projette de mobiliser 45,2 milliards de dinars grâce aux recettes fiscales et 4,4 milliards provenant des recettes non fiscales. L'Etat prévoit de recourir, au cours de l'exercice 2025, à des emprunts d'une valeur estimée à 28,2 milliards de dinars dont 21,8 milliards de dinars des emprunts internes.

Parmi les mesures sociales et de soutien sectoriel du PLF 2025, figurent le prolongement de la date de départ à la retraite pour les fonctionnaires et la création d'un Fonds de protection sociale des ouvrières agricoles ainsi que la prise en charge accrue des victimes d'attaques terroristes et des ayant-droits des martyrs de la révolution et des blessés.

Le PLF pour l'année 2025 prévoit de consacrer une enveloppe de 10 millions de dinars des ressources du Fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour appuyer et renforcer les fonds propres des petits éleveurs de bovins et soutenir les efforts de la Société Ellouhoum pour remplir son rôle de régulation du marché.