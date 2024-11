Tunisie: 754.000 Dinars pour la création d'un nouveau zoo à Radès

La municipalité de Radès, située dans le gouvernorat de Ben Arous, a lancé un ambitieux projet de réaménagement du parc public Sidi Bouihi. Ce projet comprend la création d'un zoo, dans le but de proposer aux habitants un espace à la fois écologique et urbain, propice à la détente et à la découverte. L'enveloppe budgétaire allouée à cette initiative s'élève à 754.000 Dinars, selon les déclarations de Fathi Majri, secrétaire général et responsable de la gestion de la municipalité, lors d'une interview accordée à l'agence Tap.

Les travaux de réhabilitation ont débuté récemment, après la signature d'un contrat avec une entreprise spécialisée pour la réalisation des aménagements. Ces derniers devraient durer six mois, conformément aux délais contractuels. Le projet prévoit un réaménagement complet de l'espace du parc, incluant la modernisation des infrastructures existantes, telles que les réseaux d'éclairage, d'eau potable, ainsi que le système de drainage des eaux pluviales. De nouveaux enclos pour les animaux et des bassins pour les poissons seront également aménagés.

Dans le cadre de ce projet, un prestataire de services a été choisi pour fournir et entretenir les animaux du zoo, en garantissant leur bien-être, leurs soins médicaux et leur alimentation. Un suivi rigoureux sera assuré pour préserver la santé des animaux et leur sécurité.

Le réaménagement du parc Sidi Bouihi constitue un atout majeur pour la région. Il contribuera à renforcer les espaces verts et à maintenir un équilibre écologique. Ce projet offrira également un cadre propice à la détente et à la convivialité, en attirant les familles et en favorisant le lien entre les habitants et la nature. Le zoo, en particulier, viendra compléter l'offre récréative et éducative pour les enfants et les adultes, en faisant de ce parc un lieu d'éveil et de sensibilisation à la biodiversité.