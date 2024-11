Tunisie: 'North Africa Press Day' - Un appel à l'action face au cancer du sein

L'Afrique du Nord, région riche de diversité culturelle et d'histoire, est confrontée à un défi de santé publique majeur : la prévalence croissante du cancer, avec des projections alarmantes annonçant un doublement des cas d'ici 2040. Parmi les formes les plus répandues, le cancer du sein demeure la principale cause de mortalité oncologique chez les femmes.

Dans ce contexte, Roche et LYNX, ont organisé aujourd'hui le 25 novembre 2024 au Caire, le "North Africa Press Day", un événement qui vise à examiner l'impact de cette maladie sur les individus et les sociétés, tout en mettant en avant les avancées médicales et les initiatives régionales et internationales.

Une collaboration régionale pour révolutionner les soins contre le cancer

Dr. Mohamed Swilam, Directeur Général de Roche en Égypte, a mis en lumière l'importance de la collaboration régionale pour relever les défis de santé publique, en particulier le cancer du sein. Il a rappelé que l'Afrique du Nord partage une ambition commune : améliorer durablement la qualité de vie des patients, indépendamment de leur situation économique ou sociale.

Dr. Swilam a aussi souligné leur engagement commun envers l'innovation, l'indépendance et la détermination à transformer le paysage des soins de santé. « Cet événement, initié en Égypte, incarne un message fort : celui d'une volonté collective d'offrir des solutions concrètes et pérennes aux défis posés par le cancer », a-t-il déclaré.

Il a également retracé les progrès réalisés en Égypte au cours des cinq dernières années, notamment dans le dépistage précoce du cancer du sein. Grâce à des initiatives nationales, 70 % des patientes sont désormais diagnostiquées à un stade précoce, contre une majorité traitée à des stades avancés auparavant. Ces résultats, selon Dr. Swilam, reflètent l'impact tangible des partenariats et des programmes de soins intégrés dans la région.

Dr. Swilam a en outre exprimé son optimisme quant à l'avenir : « Ensemble, en partageant nos idées et en apprenant les uns des autres, nous pouvons dépasser nos ambitions et offrir le meilleur aux patients ».

Dans ce même cadre, il a également indiqué que cet événement ambitionne de stimuler une réflexion collective sur les moyens d'améliorer les soins, de renforcer la sensibilisation et d'agir pour un avenir plus prometteur en matière de prise en charge du cancer en Afrique du Nord, et exprimé l'espoir que cet événement marque le début d'une série de rencontres annuelles visant à renforcer la coopération et l'innovation en Afrique du Nord et au-delà.