Tunisie: Vermeg annonce la vente de sa division RegTech « Agile » à Regnology

Vermeg, un fournisseur de solutions logicielles de premier plan pour l'industrie des services financiers, a annoncé avoir conclu un accord pour vendre sa division RegTech « Agile » à Regnology, un expert mondialement reconnu en conformité réglementaire. Cette transaction stratégique s'inscrit dans la vision à long terme de Vermeg visant à renforcer son focus sur ses domaines d'expertise clés : la gestion de collatéral et l'assurance, tout en assurant un avenir prometteur pour l'équipe Agile sous la direction de Regnology.

Depuis des décennies, les services aux actifs sont un pilier des opérations de Vermeg, avec un portefeuille complet incluant les actions de sociétés (OST), la gestion de collatéral, les OPCVM et l'assurance-vie. Ces offres principales ont solidifié la réputation de Vermeg en tant que partenaire de confiance des institutions financières à travers le monde.

L'acquisition de Lombard Risk en 2018 a marqué un moment clé dans l'histoire de Vermeg, permettant à l'entreprise de s'étendre sur les marchés anglo-saxons et de se positionner en tant que leader mondial de la gestion de collatéral. Cette transformation a été alimentée par la complémentarité des portefeuilles de produits de Vermeg et Lombard Risk, soutenue par le centre d'expertise établi en Tunisie, qui continue de jouer un rôle essentiel dans le succès de Vermeg.

Agile, la division RegTech de Vermeg, a représenté un segment distinct et spécialisé de l'entreprise, comptant environ 10% de son effectif. Au fil des ans, Agile a évolué pour devenir une plateforme SaaS modulaire et évolutive de premier ordre, offrant des solutions complètes de reporting réglementaire, de l'ingestion des données à leur soumission finale. Positionnée comme une entité performante dans un environnement réglementaire complexe, Agile a obtenu une reconnaissance dans l'industrie pour son innovation et ses capacités.

Avec cette transaction, Agile rejoindra Regnology, un leader mondialement reconnu en reporting réglementaire et en conformité. Cette acquisition permet à Regnology d'étendre son empreinte internationale et de capitaliser sur des talents développés au sein du centre d'expertise en Tunisie. Ce partenariat stratégique assure la continuité des services tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour Agile et son équipe.

Pour Vermeg, cette transaction représente une étape importante dans sa stratégie de concentration sur ses forces principales. En consolidant son leadership dans la gestion de collatéral et l'assurance, Vermeg mobilisera des ressources pour poursuivre sa croissance et offrir encore plus de valeur à ses clients. Cette orientation stratégique souligne l'engagement de Vermeg en matière d'innovation et d'excellence dans la technologie financière.

« Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Vermeg visant à garantir la pérennité et le succès à long terme, tant pour l'entreprise que pour ses employés », a déclaré Badreddine OUALI, co-directeur général et fondateur. « En nous associant à Regnology, nous sommes convaincus des perspectives de croissance continue et des opportunités offertes à l'équipe Agile au sein d'une plateforme mondiale, grâce à un engagement commun envers l'innovation et l'excellence des solutions. Parallèlement, Vermeg pourra se concentrer sur ses initiatives stratégiques dans ses divisions clés : Banques & Infrastructure de marchés et Assurance, en mobilisant des ressources supplémentaires pour offrir encore plus de valeur à nos clients. »