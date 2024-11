Congo-Brazzaville: Spectacle culturel - Le festival des droits de l'enfant a baissé ses rideaux en beauté

Ouvert le 22 novembre, le Festival des droits de l'enfant 2024 organisé par le Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture, dans le cadre de la journée internationale des droits des enfants, s'est clôturé le 23 novembre à l'Institut français du Congo dans une ambiance joviale mêlant le théâtre à l'humour, à la danse et au chant.

Le groupe de chant et danse les Elisa a lancé le bal des chants et danses. Durant une dizaine de minutes, ces filles ont envoûté le public par leurs belles voix chaudes et veloutées, un concert haut en couleur qui n'a pas laissé le public indifférent. Après le groupe Elisa, le tour est venu au groupe chant intitulé les Califes Boys qui ont transporté le public dans l'univers du rap où le message dominant mêlant humour et vérité a été apprécié par les participants.

Mise en scène par M. Farel, le groupe théâtral Amour sans frontières a peint avec humour plusieurs tableaux. Un appel à la prise de conscience sur le phénomène des enfants de rue a été lancé du côté de la population, des autorités locales et des partenaires impliqués dans les questions de protection de l'enfant.

Intervenant par la suite, Louamba Chrislor, un des artistes qui a pris part à cette manifestation, s'est réjoui de ce genre de rendez-vous qui avait son utilité parce qu'il devait vulgariser les droits des enfants aux enfants et aux parents. « Cette journée pour nous a plusieurs utilités, parce que nous sommes enfants. Même si aujourd'hui et après demain, nous ne serons plus enfants, certains enfants vont en bénéficier. J'ai connu la rue, j'ai fait deux ans dans la rue, de 2016 à 2017.

C'est une longue histoire. Avec ma mère, on a eu de petites mésententes, j'ai fini par fuir la maison. Grâce au ministère des Affaires sociales, je me suis retrouvé dans un orphelinat. En cette journée, j'ai pu retenir que chaque enfant à plusieurs droits, notamment le droit d'aller à l'école, le droit à la nutrition, à la santé et même le droit à la participation pour les enfants qui sont dans ce genre de situation », a-t-il commenté.

Le Reiper est une association à but non lucratif créée en 2003. Parmi ses domaines d'intervention, il y a l'accueil et l'hébergement des enfants en situation de rupture, l'accompagnement et la prise en charge sociale, scolaire et autres.