Afrique: Les femmes africaines aux avant-postes d'un futur technologique inclusif

L'Abidjan Women in Tech Conference (Awtc) revient pour la deuxième édition, du 27 au 29 novembre, à l'immeuble Crrae-Umoa, au Plateau. Cet événement de trois jours vise à mobiliser et inspirer les femmes africaines autour de la Tech, dans un contexte où les enjeux de diversité et d'inclusion n'ont jamais été aussi pressants.

Le 13 novembre, lors d'une conférence de presse, Audrey Ehouman, Ceo d'AE Tech Consulting et promotrice de l'Awtc, a souligné l'importance d'unir les femmes autour de cette vision.

En compagnie des leaders comme Marieme Ndiaye (African Women in Fintech and Payment) et Andrea Mbuyamba (Abidjanaise in Tech), elle a rappelé que l'avenir du secteur technologique africain dépend de la diversité de ses talents.

Placé sous le thème : « Élever l'avenir avec diversité, innovation et collaboration pour un secteur technologique inclusif », l'Awtc 2024 proposera des conférences avec des figures emblématiques de la Tech, des ateliers pratiques et des panels dynamiques. L'objectif est d'offrir aux participantes des outils concrets pour surmonter les défis spécifiques qu'elles rencontrent dans leurs carrières, tout en célébrant des parcours inspirants. L'événement accueillera également des démonstrations technologiques de grandes entreprises et de startups.

L'Awtc espère attirer plus de 900 femmes de toute l'Afrique francophone issues de divers milieux technologiques. Notamment la cybersécurité, l'Intelligence artificielle (Ia) et le développement logiciel. La promotrice et ses partenaires voient dans cette conférence une occasion unique de transformer l'avenir technologique du continent, en promouvant une inclusion véritable.

Des espaces de mentorat et de réseautage ainsi qu'un dîner exclusif sont prévus pour encourager les collaborations stratégiques et créer un réseau puissant de femmes influentes dans le domaine.