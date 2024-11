Tunisie: La moyenne d'âge de mariage recule de plus en plus pour les femmes

Les femmes se marient de plus en plus tard, a souligné Pr.Mohamed DOUAGI Président Directeur Général de l'Office National de la Famille et de la Population au micro d'une chaîne de radio privée.

Alors que la moyenne d'âge il y a plus de cinquante ans se situait entre 18 et 20 ans, aujourd'hui elle avoisine les 29, 30 ans. Le changement des mentalités et le fait qu'un nombre de plus en plus important de jeunes filles achèvent avec succès leur cursus scolaire et s'oriente vers des spécialités scientifiques, en menant des études de plus en plus longues a entrainé un recul de l'âge du mariage. Celles-ci privilégient leurs études et leur carrière professionnelle qui leur confère une indépendance et une autonomie économique essentielle, reléguant le mariage au rang des objectifs secondaires.

A titre d'exemple, 66% des étudiants qui poursuivent des études de médecine sont des filles, a relevé le directeur de l'Office National de la Population et de la Famille. Le recul progressif de l'âge du mariage entrainera inéluctablement une baisse de la natalité et un vieillissement de la population.