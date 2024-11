Niger: L'Union européenne rappelle son ambassadeur au pays après un différend sur l'aide humanitaire

L'Union européenne a annoncé ce samedi avoir rappelé « pour consultations » son ambassadeur au Niger. Cette annonce fait suite à un différend, selon l'UE, sur les modalités de son aide humanitaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Cet épisode de tensions entre l'Union européenne et le Niger a débuté par un communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères lu vendredi soir dans le journal de la télévision nationale, la RTN. Le ministère y explique que l'Union européenne aurait débloqué 1,3 million d'euros pour les victimes des inondations de la dernière saison des pluies.

Sauf que, selon Niamey, non seulement cette aide n'avait pas été demandée par les autorités de transition mais en plus les fonds auraient été directement alloués par l'ambassadeur européen à plusieurs ONG internationales opérant dans le pays. Le ministère cite par exemple le Comité international de la Croix-Rouge ou le Danish Refugee Council. Les autorités dénoncent un « mépris des principes de transparences et de bonne collaboration » et annonce avoir commandité un audit pour connaitre « l'usage et la destination réelle » des financements.

Dans un communiqué publié samedi, l'Union européenne se dit en profond désaccord avec « les allégations et les justifications avancées par les autorités de transition » et assure que l'aide humanitaire est non seulement « essentielle » mais apportée de manière « neutre, impartiale et indépendante ». Elle rappelle donc son ambassadeur à Niamey « pour consultations » dénonçant « l'instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins politiques ».