Angola: Mgr Kamwenho représente une génération d'évêques « très » inspirante - CEAST

Lubango — Le président de la Conférence épiscopale d'Angola et Sao Tomé et Principe (CEAST), Mgr José Manuel Imbamba, a été considéré samedi, à Lubango, que Mgr Zacarias Kamwenho « est une référence incontournable pour l'Église, car il représente une génération d'évêques très inspirants et fructueux.

Le président de la CEAST a fait cette déclaration dans son homélie, au cours de la messe d'action de grâce du jubilé du 50e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Zacarias Kamwenho.

Il a justifié que Mgr Zacarias Kamwenho, malgré des contextes défavorables, a toujours su propager, avec fidélité et zèle, la bonne nouvelle du salut, il est un exemple à imiter et un héritage historique vivant pour l'histoire, qui fait la fierté de l'Église et de la nation.

L'évêque a déclaré que « Mgr Kamwenho savait être une sentinelle ferme, vigilante et courageuse contre toutes les tempêtes idéologiques et culturelles, défendant les intérêts de l'Église avec intelligence et sagesse, il était un bon interprète vocal des signes de Dieu dans l'histoire de l'Angola et un ardent défenseur de la dignité de la personne humaine et des nobles causes».