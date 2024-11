Afrique: 3e Colloque Africain du Management de la Qualité - Dr Aka Aouélé Appelle à Maintenir les Standards pour une Afrique Résiliente

La 3e édition de la Conférence Africaine du Management et de la Qualité (Camaq) s'est tenue du 21 au 23 novembre 2024 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (CCI-CI), à Abidjan-Plateau. Placée sous le thème « Maintenir le cap malgré les turbulences », cette rencontre a rassemblé des experts et professionnels pour explorer les synergies entre marketing et management de la qualité dans un contexte d'incertitudes mondiales.

Mme Diabaté Eléonore, présidente du comité d'organisation (PCO), a expliqué que l'objectif principal de cette conférence est de renforcer les interactions entre marketing et qualité, tout en proposant des solutions concrètes pour améliorer la compétitivité des organisations africaines. « Nous voulons contribuer au développement économique et à la résilience des entreprises du continent », a-t-elle précisé.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Dr Aka Aouélé, président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), a salué cette initiative. « Dans un contexte mondial marqué par des crises récurrentes et une évolution rapide des réalités économiques, il est essentiel de maintenir des standards de qualité élevés. Cela permet de garantir une trajectoire stratégique cohérente et de renforcer l'efficacité du marketing », a-t-il affirmé. Il a également encouragé les participants à proposer des solutions innovantes. « Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, participe à la construction d'une Afrique compétitive, portée par des entreprises performantes et résilientes », a-t-il ajouté.

De son côté, M. Emmanuel Tra Bi, directeur général de l'Industrie, a mis en avant l'importance des assises pour la mise en oeuvre de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF). « Dans cet environnement, les questions de qualité, de marketing, de normalisation et de certification ne sont pas un choix, mais une nécessité. Elles s'imposent comme des leviers stratégiques pour la compétitivité de nos entreprises », a-t-il déclaré.

M. Tra Bi a également rappelé les efforts du gouvernement ivoirien pour promouvoir la qualité, notamment l'adoption de trois lois phares relatives à la promotion de la qualité, à la lutte contre la contrefaçon et à la métrologie nationale. La mise en place de la marque nationale de qualité « NI » a permis de certifier 112 produits en 2022, contre 48 en 2020, soit une hausse de 133 %.

Ce colloque, riche en échanges et en perspectives, marque un pas important vers une meilleure intégration des standards de qualité en Afrique, essentiels pour relever les défis économiques futurs.