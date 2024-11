Congo-Brazzaville: Budget - Les régies financières sommées à l'obligation des résultats

Le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé, a réuni le 22 novembre à Brazzaville les directeurs généraux, centraux et départementaux des Impôts et des Domaines et ceux des Douanes et droits indirects pour leur rappeler l'obligation de résultats dans la collecte des fonds publics.

Dans un ton pédagogique mais avec sincérité, Ludovic Ngatsé a parlé à ses collaborateurs de manière franche. Il a axé sa communication sur quatre points essentiels, à savoir la responsabilité ; l'éthique professionnelle ; la loyauté et l'obligation de résultats. Une manière pour le ministre d'enjoindre les cadres des régies financières de faire montre du professionnalisme afin de se mettre à la hauteur des défis qu'ils doivent relever dans la mobilisation des fonds.

Parlant de l'obligation de résultats, Ludovic Ngatsé a rappelé aux directeurs généraux leur avoir délivré des lettres de mission, qui seront régulièrement complétées en fonction des nouvelles exigences du gouvernement et du niveau des recettes à atteindre en 2025.

De ce fait, il sera signé, dès le 1er janvier 2025, un contrat de performance dans le cadre du basculement en budget programme et de la gestion axée sur les résultats, avec chaque directeur général. « Chaque directeur central aura des résultats à atteindre, de même que les directeurs départementaux. Le point sera fait et les rapports devront être adressés au cabinet. De notre côté, nous ferons régulièrement le point à notre hiérarchie. Donc, ayez conscience des responsabilités que vous assumez dès lors que vous venez d'être nommés ou reconduits. L'année 2025 sera une année spéciale parce que le budget de l'Etat sera voté en mode programme et les objectifs sont ambitieux mais pas impossibles », a signifié Ludovic Ngatsé.

Il leur a fait savoir que dans le budget 2025, les contributions des impôts et des douanes sont en augmentation par rapport aux prévisions budgétaires de l'année 2024. Elles sont arrêtées à 1002 milliards FCFA pour les Impôts, soit une augmentation prévisionnelle de 33,8%, et 220 milliards FCFA pour les douanes, soit une augmentation prévisionnelle de 18,3%.

Les cadres véreux dans le viseur

Conscient de ce que dans la loi de finance 2025 les régies financières seront la mère nourricière avec une contribution de plus de 50%, le ministre du Budget, conformément aux instructions de sa hiérarchie, a dit ne plus tolérer la moindre faille. Il a ainsi promis des sanctions disciplinaires sévères aux cadres indélicats. « Vous ne devez pas profiter de vos différents postes de responsabilité pour régler vos problèmes personnels. Soyez des cadres exemplaires et intègres. Personne ne sera protégé par moi et il n'y aura pas de passe-droits. Les cadres indélicats qui seront pris la main dans le sac répondront de leurs actes. Nous attirons l'attention des contribuables et, particulièrement, des entreprises parce que pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs », leur a-t-il promis. Par conséquent, a conclu le ministre, un plan de lutte contre les antivaleurs, la fraude, l'évasion fiscale et douanière sera mis en place et appliqué sans faiblesse.