Feuerbach ne pensait pas être aussi convaincant lorsqu'il a qualifié l'homme de « ce qu'il mangeait ». « L'homme est ce qu'il dévore », a dit le philosophe allemand. La nourriture joue un rôle crucial nous préservant et en nous guérissant de maladies comme le cancer. C'est ce que chercher a à prouver le MDW d'aujourd'hui. Nous sommes un amas de cellules. Un individu adulte se compose d'environ 60.000 milliards de cellules. La survie des cellules repose sur une multiplication continue.

Les cellules se multiplient par scissiparité, une technique de division unicellulaire qui implique la doublure de leur longueur avant d'être divisées en deux cellules identiques. Cette procédure de dédoublement des cellules humaines présente quelques échecs.

Cela représente la masse présente dans le sein, l'utérus, le côlon et la peau de la prostate, ainsi que dans le cerveau, le sang, etc. On désigne par le terme de cancer cette prolifération cellulaire.

Le cancer est une catégorie de maladies qui survient lorsque les cellules du corps se multiplient et se multiplient de façon irrégulière, affectant les tissus environnants et pouvant potentiellement toucher d'autres zones corporelles. Presque tous les organes ou tissus peuvent souffrir de cancer et divers facteurs peuvent le provoquer, notamment la fumée, la consommation d'alcool, une mauvaise nutrition, un manque d'activité physique, la pollution de l'air et certaines maladies chroniques.

Des éléments environnementaux tels que les substances chimiques nuisibles dans la maison ou sur le lieu de travail, telles que l'amiante et le benzène, existent également.

Bien que vous ne fumiez pas, la fumée secondaire peut accroître votre danger pour le cancer. Cela peut être fatale très présentait la seconde cause de mortalité mondiale en 2018. Néanmoins, on observe une baisse annuelle des taux de diagnostic cet de mortalité tandis que les taux de survie progressent dans les pays qui possèdent des systèmes des antérobustes.

Les signes du cancer incluent notamment la présence de sang dans l'urine ou les selles, des crachats sou des nouvelles bosses. La chimiothérapie, la radiothérapie, les opérations, le transfert de cellules souches et la médecine de précision font partie des méthodes de traitement contre le cancer.

Aujourd'hui, le MDW se concentrera sur la prise en charge autonome du cancer par le corps humain. Notre organisme dispose de capacités pour éliminer les cellules quine se sont pas suffisamment multipliées.

Les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes constituent notre sang. Chaque composant aune fonction spécifique, en particulier de préserver le corps contre les irrégularités d'excroissance incontrôlées causées par la mauvaise scissiparité, c'est-à-dire le cancer.

Les globules rouges, également appelés lymphocytes NK (Natural Killers), ont pour mission de détruire les cellules qui se regroupent dans notre corps suite à une mauvaise séparation.

Les lymphocytes NK agissent comme les protecteurs naturels contre le cancer. Ils détruisent les masses d'excroissance que nous désigner on sous le terme de cancer. Notre alimentation peut exercer deux catégories d'impacts sur les lymphocytes NK.

Elle peut soit les motiver, comme c'est le cas pour les légumes set toutes les protéines de la plante, soit les détériorer, comme c'est le cas pour la viande ou les protéines animales. Dans un langage simple, la sur consommation de viande peut nuire aux lymphocytes NK qui nous défendent contre le cancer.

Généralement, une seule cuisse de poulet pourrait nous procurer les protéines essentielles au maintien des lymphocytes NK.

Le Ntaba, également connu sous le nom de viande de chèvre ou Nyama Tshoma, est préjudiciable à la santé en raison de notre consommation excessive. Par contre, on préconise les légumes en raison de leur impact bénéfique sur les lymphocytes NK.

La consommation de légumes stimule les globules rouges pour exécuter leur fonction de détruire le cancer, c'est-à-dire la prolifération cellulaire due à un dysfonctionnement de la scissiparité.

La nourriture que nous dégustons, tout comme les médicaments, ont pour fonction de favoriser les effets des gardiens naturels ou débloquer ceux des micro-organismes ou bactéries.

Notre alimentation stimule la prolifération des milliards de cellules, tandis que les lymphocytes NK éliminent toutes les cellules mal divisées, formant une masse que nous désigner on comme le cancer.

Une alimentation composée de légumes et de protéines végétales stimule les lymphocytes, tandis qu'une consommation excessive de viande ou de protéines animales les détériore.

Les amateurs de cabris dans les coins des rues, de viande de chèvre, de côte lettes de mouton sou de pattes de boeufs sont donc éclairés : une cuisse de poulet est largement suffisante pour la santé.

Les légumes apportent des bienfaits sauf corps en favorisant la production de lymphocytes NK, ce qui permet au corps de combattre les conséquences de la reproduction inadéquate des cellules que nous qualifions de cancer.

Il est donc conseillé de privilégier la vie active des lymphocytes en consommant des légumes, tandis que la viande doit être évitée ou consommée avec prudence.