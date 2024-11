Ethiopie: Malte considère le pays comme un partenaire clé dans ses efforts pour renforcer ses liens avec l'Afrique.

Addis Abeba — L'ambassadeur de Malte en Éthiopie, Ronald Micallef, a souligné que la situation stratégique de l'Éthiopie et son influence croissante dans la Corne de l'Afrique en font un partenaire essentiel pour Malte dans l'avancement de son engagement diplomatique, économique et culturel à travers le continent.

Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadeur Micallef a expliqué que dans le cadre de sa stratégie plus large de renforcement des liens avec l'Afrique, Malte reconnaît l'importance politique et économique de l'Éthiopie, en particulier dans des secteurs clés tels que le commerce, l'éducation et le tourisme.

Il a noté un lien profond entre les deux pays dans le passé, qui a été encore renforcé par l'ouverture de l'ambassade de Malte à Addis-Abeba il y a trois ans.

« L'ouverture de l'ambassade coïncide avec la stratégie de Malte pour l'Afrique, où nous définissons l'Éthiopie comme un partenaire clé dans notre engagement avec le continent », a déclaré l'ambassadeur.

L'ambassadeur a indiqué que Malte a accueilli avec succès une délégation commerciale en Éthiopie en avril, avec 15 entreprises maltaises en visite à Addis Abeba.

En conséquence, plusieurs entreprises sont retournées en Éthiopie pour donner suite à leur visite exploratoire, a-t-il déclaré, ajoutant que Malte explore également activement les opportunités dans les domaines de la santé, de l'intelligence artificielle et de l'éducation, en particulier dans l'enseignement technique et professionnel.

Au-delà des relations bilatérales, Malte s'engage avec l'Éthiopie au niveau multilatéral dans le cadre de l'UE, améliorant encore la collaboration et renforçant le partenariat global entre les deux nations.

Micallef a souligné les similitudes entre Malte et l'Éthiopie, notant que les deux pays ne sont pas très éloignés dans leurs objectifs, malgré leurs différences de taille. La population éthiopienne de plus de 120 millions d'habitants et la petite taille de Malte sont complétées par des valeurs communes, telles que la coexistence pacifique et les relations commerciales.

Malte étudie également des coentreprises dans des secteurs comme la production cinématographique, citant une récente délégation éthiopienne qui s'est rendue à Malte pour explorer les possibilités de collaborations cinématographiques internationales.

En outre, les deux pays explorent des partenariats dans le tourisme, l'Institut d'études touristiques de Malte étant en contact régulier avec ses homologues éthiopiens.

Le patrimoine culturel est un autre domaine dans lequel les deux nations partagent des points communs, comme en témoignent les similitudes entre les châteaux de Gondar en Éthiopie et ceux de La Valette, la capitale de Malte. Cette connexion ouvre des opportunités de préservation culturelle et de collaboration, a-t-il noté.

L'ambassadeur a souligné que l'importance de l'Éthiopie s'étend au-delà des relations bilatérales, notant son rôle de capitale de l'Afrique et son lien avec l'Union africaine.

Selon Micallef, les récentes visites de haut niveau, notamment la visite du Premier ministre Abiy Ahmed à Malte, ont solidifié les relations entre les deux pays, renforçant l'amitié et la collaboration croissantes.

L'ambassadeur a également rappelé le lien historique de Malte avec l'Éthiopie, notamment en ce qui concerne l'introduction du café en Europe via Malte à l'époque des Chevaliers de Saint-Jean.