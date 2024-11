Ethiopie: Un manuel de conception des rues urbaines a été lancé.

Addis Abeba — Le ministère des transports et de la logistique a dévoilé aujourd'hui à Addis-Abeba le Manuel de conception des rues urbaines, lors du symposium Ethio Green Mobility 2024 à Huajian International Light Industry City. Cet événement était axé sur les innovations et les discussions sur les solutions de transport écologiques.

Le ministre d'État des Transports et de la Logistique, Dhenge Boru, a souligné l'importance de l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une mobilité verte durable face aux défis posés par l'urbanisation et le changement climatique. Il a noté que les abondantes ressources énergétiques renouvelables de l'Éthiopie placent le pays dans une position unique pour être le leader de la mobilité verte. Le symposium et l'exposition ont servi de plate-forme pour présenter les innovations et discuter de sujets essentiels liés aux solutions de transport écologique, aux meilleures pratiques, aux défis et aux opportunités.

Boru a souligné la nécessité pour l'Éthiopie de concrétiser son engagement en matière de mobilité verte, en se concentrant sur des sources d'énergie abordables dans le secteur des transports pour créer un environnement plus sain. Donner la priorité aux transports publics et aux transports non motorisés pourrait aider à réduire les embouteillages, améliorer la santé et contribuer à un environnement plus sain pour les générations futures.

Christopher Kost, directeur du programme Afrique de l'ITDP, a expliqué que le manuel vise à améliorer la sécurité, l'accessibilité et la durabilité en encourageant les options de transport respectueuses de l'environnement et en intégrant des espaces verts. Il met également l'accent sur le développement d'infrastructures pour piétons et cyclistes afin de favoriser un environnement urbain plus sain et de promouvoir l'activité physique.

Kost a également souligné que le manuel guiderait la création de rues sûres et efficaces, garantissant que les gens puissent se déplacer efficacement dans les villes éthiopiennes. La collaboration entre l'ITDP et le gouvernement éthiopien vise à soutenir le développement d'infrastructures urbaines qui favorisent une mobilité verte, saine et durable.