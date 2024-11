Ile Maurice: Retour en force après une période de turbulences

· Un nouveau «posting order» réintégrant d'anciens officiers combattants de la drogue

Quelques centaines d'officiers font leur retour au sein de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) après avoir été transférés en 2023. Parmi ces officiers, certains qui ont jadis fait leurs preuves et oeuvré au sein de cette unité, font leur grand come-back, tels que le surintendant de police Jankee de Metro North, l'ASP Seebaluck de Metro North, l'ASP Chitoo de Northern Division, le Sub Inspector Conhyedoss, le CI Appasamy, l'inspecteur Doobaree de la Western Division, le chef inspecteur Valaydon de Metro South, le chef inspecteur Subbarredi de l'Eastern Division, l'inspecteur Balambha de la SMF, le sergent Rujub de la Northern Division, le chef inspecteur Doss de la Southern Division, et le sergent Sauteur de la SSU. Plus d'une soixantaine de constables ont également été mutés à l'ADSU. Par ailleurs, l'ASP Bahadoor de la Flying Squad, qui a suscité de nombreuses critiques avec son équipe en traquant les opposants du régime, a été transféré à l'Eastern Division, avec des allégations de planting, le jeudi 22 novembre.

Un regain de confiance

Depuis le démantèlement de la Special Striking Team, du SP Jagai, le transfert de l'ASP Mooniaruth de la FCIU, et l'ASP Seewoo de la Special Intelligence Cell, plusieurs grosses saisies ont été notées dans les faubourgs de Port-Louis. Le 14 novembre, trois individus ont été arrêtés dans le cadre d'une opération antidrogue après la saisie de quantités importantes de drogues. Les personnes arrêtées sont Marie Sophie Clair, une femme de 45 ans résidant à Karo Kalyptis, Roche-Bois, Jean Nick Ndarurine, un Burundais de 28 ans vivant également à Karo Kalyptis, et Siven Rengasamy, un homme de 51 ans, conducteur du véhicule, originaire de Batterie-Cassée, Roche-Bois. Rs 700 000 de cannabis, héroïne et drogue synthétique ont été saisies.

Le mercredi 20 novembre, l'équipe de la brigade antidrogue de la Metropolitan North a saisi un colis d'héroïne pesant 67,8 grammes, d'une valeur estimée à un million de roupies, dans les rues de Batterie-Cassée. Le suspect, ayant aperçu les policiers en patrouille, a pris la fuite avant d'être appréhendé. Selon les descriptions fournies par les forces de l'ordre, le suspect serait un homme d'une vingtaine d'années. Le 18 novembre 2024, à 16 heures, les agents de l'ADSU ont effectué une perquisition au domicile de Joseph Jackson Louis, un éleveur de porcs de 43 ans, domicilié à Roche-Bois. Il a été arrêté pour possession d'un grand sac en plastique contenant une quantité importante de résine de cannabis dans le réfrigérateur, d'une valeur marchande estimée à Rs 1 820 000.

Il a été noté que la Brigade Anti-drogue a repris du poil de la bête et a regagné ses titres de noblesse, sortant de l'ombre une fois que l'ancien Commissaire de police Anil Kumar Dip a démissionné ainsi que ses hommes de confiance, parmi lesquels l'ASP Seewoo, le SP Jagai et l'ASP Mooniaruth. Une fois que ces unités ont été mises en place, la route a été barrée à l'ADSU pour les grosses saisies de drogue, car l'équipe de la Special Intelligence Unit de la SSU, la Divisional Crime Investigation Unit, la Special Striking Team ainsi que la Flying Squad étaient mises en avant pour la lutte contre la drogue.

Un grand nombre de transferts ont eu lieu en mars 2023, marquant un véritable séisme au sein de l'ADSU, après le transfert du DCP Choolun Bhojoo, patron de la brigade antidrogue, remplacé par le DCP Mardaymootoo Rassen. Neuf chefs inspecteurs, trois inspecteurs et d'autres limiers ont été mutés avec effet immédiat et d'autres suivront. L'avenir s'annonçait sombre. Nos sources s'accordent à dire que cela est lié à l'affaire Franklin. Tous les soupçons de «liens entre politiques et policiers» avec l'homme d'affaires «mafieux» gênaient beaucoup trop et n'aidaient pas à faire taire les mauvaises langues à la veille des élections...

Privée de «source fund» et «reward money» depuis 2023

Depuis 2023, cette unité ne recevait plus de reward money ni de source fund pour faire fonctionner l'ADSU. Certaines langues se délient pour expliquer qu'il n'y avait plus de motivation pour réaliser des saisies comme cela se faisait dans le passé, lorsque le DCP Bhojoo était à la tête de la brigade. «Sans source de financement, comment faire pour payer les informateurs ? Il est normal qu'ils n'allaient pas donner de renseignements en cadeau et c'est pour ça qu'il n'était pas possible de faire de grosse saisie.»

À l'époque, la presse avait demandé à l'ancien CP Anil Kumar Dip pourquoi d'autres unités étaient appelées à faire de grosses saisies de drogue alors que la brigade antidrogue avait été mise sur la touche. Il avait répondu que la lutte contre la drogue était l'affaire de toutes les unités et qu'il n'y avait pas de chasse gardée.

Lors d'une opération en mer en septembre dernier, deux cents kilos de cannabis, d'une valeur de Rs 300 millions, ont été saisis au large de la côte ouest. Les suspects, des passeurs de drogue, ont jeté les sacs en mer avant de prendre la fuite. Ils sont activement recherchés par la police. Cette importante saisie a été réalisée en collaboration avec la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority. La question se posait : pourquoi l'unité de l'ADSU n'était-elle pas présente lors de cette opération ? La réponse donnée était : «on ne faisait plus confiance à l'équipe de l'ADSU». Les officiers de l'ADSU étaient frustrés à l'idée que, lors de cette opération de saisie, ils n'étaient pas informés mais ont dû intervenir pour l'enquête, le pesage de la drogue et donner des informations pour procéder à l'arrestation du propriétaire de la vedette utilisée pour se rendre à La Réunion, ainsi que d'autres suspects. «On a besoin de nous juste pour l'enquête mais nous n'étions pas dans l'opération», avaient grogné les officiers de l'ADSU.