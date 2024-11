Ile Maurice: Exclusivité pour le MTC, la PTP sommée de partir

Le Mauritius Turf Club (MTC) en avait fait la demande en août dernier, insistant notamment sur l'exclusivité du Champ de Mars. C'est désormais chose faite ! La Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd (COIREC) a répondu favorablement à la requête de cet organisateur historique.

Exclusivité oblige du côté du MTC, la demande d'Elite Horse Plc, une entité créée peu avant les élections et désireuse d'être le troisième organisateur de courses de l'île, a forcément été rejetée. La People's Turf Plc (PTP), ancien locataire des lieux, a, quant à elle reçu une notification l'enjoignant à retirer ses infrastructures d'ici le 1er décembre.

Le brouillard entourant l'activité hippique dans le pays commence à se dissiper : l'usage exclusif du Champ de Mars a été accordé au MTC. Les contours financiers et logistiques de ce retour restent à définir. On apprend néanmoins que plusieurs propriétaires ont déjà entamé des démarches visant à faire venir des chevaux, dont des unités appartenant déjà aux Mauriciens en Afrique du Sud.

Vient le problème de la piste. Le retrait par la PTP du système d'arrosage de la piste a causé de lourds dégâts. «PTP inn fer enn krim kan linn tir so bann tiyo», s'indigne un passionné de courses. «Bizin fer zot mem remet lapis-la an eta», ajoute un autre. «Rs 6 M inn peye, ki ti ena li kit sa pou MTC ?», enchaîne-t-on.

Même si la PTP s'est employée à reboucher les trous autour de la piste, il faudra du temps, une main-d'oeuvre qualifiée pour regarnir en gazon les zones endommagées, et beaucoup de pluie avant que les courses ne puissent reprendre. L'entretien de la piste incombe désormais au MTC.

Pour certains professionnels du milieu, la piste du Champ de Mars nécessiterait une rénovation en profondeur. «Bizin pa zis bat bate», disent-ils. «30 souval sound inn kase kot GEL sa lane la lor sa lapis sannmars», rapporte un entraîneur.

Santosh Gujadhur devrait être nommé président du MTC en remplacement de Me Gavin Glover, qui devrait bientôt assumer le rôle d'Attorney General. Santosh Gujadhur dirigera alors le club jusqu'à la prochaine assemblée. Des rumeurs évoquent un retour de l'ancien président, Jean Michel Giraud, à la tête du MTC. «Sann fwa la pa pu ena problem PML», ironise-t-on.

«Vacate the Champ de Mars within 10 days...»

Dans une lettre signée par le CEO Kokil, la COIREC a rappelé à la PTP qu'elle avait jusqu'au 26 octobre pour retirer ses infrastructures du Champ de Mars. «Little progress has been observed with regard to the dismantling and removal of those structures from the Champ de Mars», peut-on lire. La PTP a été sommée de tout retirer d'ici le 1er décembre, bien qu'elle ait déjà exprimé son intention de demander un délai supplémentaire.

Rappelons que la PTP n'a pas renouvelé sa demande de bail pour le Champ de Mars. Une nouvelle société, Elite Horse Plc, prétendument proche de Jean Michel Lee Shim selon certaines rumeurs (ce que ce dernier a démenti), a également soumis une demande de bail. Cependant, il semble peu probable qu'Elite Horse Plc obtienne gain de cause, étant donné que l'usage exclusif a été accordé au MTC. Par ailleurs, le nouveau contexte politique ne semble pas permettre un tel scénario.

La Global Equestrian Ltd (GEL) vient tout juste d'accueillir 36 nouveaux chevaux, et un autre contingent est attendu en décembre. Avec un effectif prévu de 380 chevaux répartis entre plusieurs écuries d'ici 2025, Jean Michel Lee Shim prévoit de continuer ses activités à Petit Gamin. Selon la PTP, sauf revirement de situation d'ordre politique, la saison devrait débuter vers mai 2025 avec 30 journées de courses.