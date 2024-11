Congo-Kinshasa: Abolition de la peine de mort - Christelle Vuanga sensibilise un groupe de Députés congolais

La Salle Verte du magnifique Silikin Village (Concession COTEX) en plein centre-ville de Kinshasa a accueilli un forum du Réseau des Parlementaires Congolais contre la Peine de Mort/RDC (R.P.C.P.M.) dans la matinée du samedi 23 novembre 2024. Cette structure est présidée, depuis l'année 2018, par la Députée nationale Christelle Vuanga, l'élue du District de la Funa à Kinshasa. Jusque-là, elle est la seule Présidente (ou Président) en fonction à être réélue à la tête de cette organisation prônant l'abolition de la peine de mort. C'était une journée consacrée à l'accueil de nouveaux membres et de redynamisation dudit Réseau.

Cet événement a été organisé en partenariat avec la CPJ asbl et ECPM, avec l'appui financier de l'Union Européenne, de l'Allemagne, de l'Agence Française de Développement et du Ministère des Affaires Etrangères de la Norvège. Le Réseau des Parlementaires Congolais contre la Peine de Mort/RDC a vu le jour en 2007. Selon la Présidente Vuanga, le but de cette structure au sein de l'Assemblée nationale de la RDC était de mettre en place un noyau afin de lutter contre la peine de mort et ses corollaires.

Dans son speech, elle a aussi informé les nouveaux venus de ses nombreux voyages aussi bien à l'étranger qu'à l'intérieur de la RD Congo. Histoire de mener des missions d'enquête dans les différentes prisons, centres pénitenciers. Le constat très amer est que la plupart des condamnés à mort n'ont pas eu droit à des procès dignes de ce nom. C'est souvent l'iniquité. D'où cette sensibilisation tous azimuts.

L'Honorable Christelle Vuanga a déclaré que sur la vingtaine d'élus du peuple ayant fait partie du R.P.C.P.M. au cours de la législature passée, seulement deux ont été réélus députés nationaux. Il fallait donc attirer de nouveaux membres afin de mettre en place le bureau ou le staff dirigeant de la structure qu'elle préside depuis six années.

Il y a quelques années, le Réseau des Parlementaires Congolais contre la Peine de Mort/RDC avait participé au congrès mondial contre la peine de mort à Berlin en Allemagne. Dans ce même registre, ces parlementaires congolais avaient aussi pris part aux assises de Nairobi au Kenya, a-t-elle indiqué. Selon la Présidente, le point d'orgue du R.P.C.P.M. c'est la situation préoccupante dans nos différentes prisons. Ces élus du peuple vont sillonner celles-ci d'ici fin décembre 2024, toujours avec l'appui des partenaires susmentionnés.

C'est depuis plus d'une législature que la proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort moisit dans les tiroirs de l'Assemblée nationale sans aboutir. Le Professeur André Mbata, alors 1er Vice-président de la Chambre Basse du Parlement, avait déposé la même proposition de loi sans succès. Le R.P.C.P.M. espère que cette nouvelle législature dont le Bureau est présidé par Vital Kamerhe et avec comme Rapporteur le Professeur Jacques Djoli, va faire adopter cette proposition de loi. La députée nationale Vuanga compte également sur le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi qui a promis de faire abolir la peine de mort en RD Congo d'ici la fin de son second mandat.

Par ailleurs, Christelle Vuanga a rappelé que la peine de mort a été souvent utilisée comme arme politique pour dissuader ses adversaires. Elle a fait allusion au triste événement des martyrs de la Pentecôte dont l'ancien Président Mobutu et ses compagnons s'étaient servis pour éliminer des personnalités qui ne partageaient pas leurs convictions politiques. Ailleurs dans le monde, particulièrement aux USA, des racistes blancs se servaient et se servent encore de la peine de mort pour martyriser les Afro-américains (les Noirs) et les Latinos. Il est extrêmement rare ou presqu'impossible qu'un Etat américain applique la peine de mort contre un Blanc.

Enfin, Christelle Vuanga a fait part à l'assistance de ses échanges mémorables avec l'un des pionniers de l'abolition de la peine de mort, en l'occurrence Robert Badinter, l'ancien ministre français de la Justice, d'heureuse mémoire. Une belle photo de famille dans laquelle l'on reconnaît le député national de la majorité Paul Tshilumbu a clos cette cérémonie.