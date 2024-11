Afrique: Nairobi - Alexis Alyson Kabambi porte la voix de la RDC au 1er Forum du Corps des Jeunes sur le Paludisme et Maladies Tropicales Négligées

Une délégation de 2 Jeunes de la République Démocratique du Congo a pris part du 21 au 22 Novembre à Nairobi au 1er forum du Corps des Jeunes sur le Paludisme et Maladies Tropicales Négligées Organisé par African Leaders Malaria Alliance (ALMA). Ce forum a réuni pendant 2 jours des Leaders de Jeunes de tout le continent pour échanger des idées, partager des expériences et apprendre les uns des autres sur la lutte contre le Paludisme et les Maladies tropicales négligées. Cet événement a mis l'accent sur des stratégies innovantes menées par des jeunes pour l'éradication du Paludisme en Afrique.

La délégation de la République Démocratique du Congo était conduite par Monsieur Alexis Alyson Kabambi, Coordonnateur Pays et Madame Patricia MWEZE, Coordinatrice provinciale du Corps des Jeunes contre le Paludisme dans la province du Sud Kivu.

Ces jeunes ont porté la voix des Jeunes et femmes de la RDC à ce forum qui est une première opportunité offerte aux jeunes de l'Afrique par l'Alliance des Dirigeants Africains contre le Paludisme (ALMA) pour mettre en contact les Jeunes Responsables de Corps Nationaux contre le Paludisme de 15 pays Africains officiellement lancés et les partenaires techniques et financiers afin que les jeunes fassent de plaidoyers et exposent les défis liés à la lutte contre le Paludisme et MTN auxquels leurs pays font face pour arriver à obtenir des financements qui serviront à l'élimination du paludisme et MTN dans leurs pays.

Cet événement reste spécifique, dans la mesure où la représentativité du genre est respectée. L'équipe de la République Démocratique du Congo a par la même occasion, pris part à une réunion stratégique de planification et d'information avec les jeunes de 5 autres pays dont l'Eswatini, le Nigeria, le Mozambique, l'Ouganda et la Zambie) qui sont retenus par le Fonds Mondial pour bénéficier d'un financement de 3 ans pour la mise en oeuvre du projet Égalité du genre dans la lutte contre le Paludisme et Maladies tropicales négligées.

Le Coordonnateur pays du Corps des Jeunes contre le Paludisme de la RDC, Monsieur Alexis Alyson Kabambi, tient à féliciter les Jeunes membres volontaires de notre pays qui sensibilisent des communautés à travers le pays sur la lutte contre le Paludisme et Maladies Tropicales Négligées, tout en s'appropriant la vision de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat qui s'appuie sur la promotion de la Couverture Santé Universelle et qui vise l'accès des soins de santé de qualité à tous sans discrimination.

Les jeunes de la RDC restent motivés et engagés à apporter leur soutien au Ministère de la santé publique et prévoyance sociale via le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et le Programme de lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN) pour en finir avec le Paludisme et Maladies tropicales négligées par la sensibilisation communautaire.

Il sied de rappeler que cette organisation sans but lucratif a depuis octobre 2021 sensibilisé plus de 1.000. 000 (un million) personnes sur plusieurs sujets tels que : le Paludisme, les MTN, la COVID -19, le MPox, le Wash, etc.... à travers 20 provinces du pays où elle mène ses activités communautaires pour l'amélioration des conditions de vie de populations en milieu rural et urbain.

Par ailleurs, le Coordonnateur National de cette organisation sans but lucratif, lance un appel au Président de la République de s'approprier cette lutte menée par les jeunes de son pays qui s'inscrit dans les accords signés par le pays en 2009 lors de la création de l'Alliance des Dirigeants Africains contre le Paludisme ( ALMA) qui est la Coalition de Chefs d'Etat et des Gouvernements Africains oeuvrant pour éliminer le Paludisme d'ici 2030 et sa ferme détermination d'accompagner, d'investir et soutenir la promotion de la Jeunesse Congolaise engagée dans les initiatives de développement.

Le Corps des Jeunes contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées de la RDC est un résultat positif des efforts des jeunes congolais qui avaient été sélectionnés par l'Alliance des Dirigeants Africains contre le Paludisme (ALMA) et la Commission de l'Union Africaine en Octobre 2021 lors du Mandant du Président Uruhu Kenyatta à la tête du conseil d'administration d'ALMA.

Alexis Alyson KABAMBI, Coordonnateur National de cette organisation, félicite le Président de la République Démocratique du Congo, Chef de l'Etat S.E Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO pour son mandat réussi à la tête de l'Union Africaine, car grâce à son mandat, le Congo qui était jadis moins représenté dans les organisations régionales et sous régionales est en train de bien se positionner sur la scène continentale, car étant Lauréat de l'Académie des Jeunes Agents de Changement de l'Union Africaine, une initiative propre du Chef de l'Etat à la tête de l'Union Africaine qui était mise en place par le Panel Présidentiel chargé d'accompagner la Mandature de la RDC à l'Union Africaine de 2020-2021.

« Etant, Jeune Agent de changement de l'Union Africaine en RDC, nous continuons à impacter positivement le développement de notre nation et notre peuple en travaillant sur les priorités de notre pays. Nous avons la détermination de contribuer à la réduction du taux de mortalité et morbidité des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans qui sont les principales vulnérables du Paludisme dont le nombre de décès est estimé à chaque année à plus de 20.000 personnes mais aussi apporter notre énergie à faire changer des choses grâce aux sensibilisations, à la communication pour le changement social et comportemental, au plaidoyer pour le financement accru en santé et la mobilisation des ressources domestiques par nos dirigeants. Le Paludisme en RDC occupe la première place des maladies qui endeuillent des familles congolaises », a-t-il déclaré.