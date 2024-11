Ile Maurice: Rati Kim et Shaheel Lutchmun, le duo créatif devant et derrière l'objectif

Ils ont joué un rôle décisif dans la victoire de l'Alliance du changement au no 17 (Curepipe-Midlands). Entre les vidéos des réunions nocturnes, les campagnes de porte-à-porte et les clips de sensibilisation sur la manière de voter, Rati Kim et Shaheel Lutchmun n'ont pas eu une minute de répit. Ce duo passionné partage un amour commun pour la vidéo. Qu'il soit devant ou derrière la caméra, son dévouement est total.

Son visage vous est peut-être familier. En effet, Rati Kim Lutchmun-Runglall est une figure connue du petit écran. Actrice dans plusieurs courts-métrages, elle excelle dans l'art de donner vie à ses personnages avec justesse et authenticité. Pourtant, ce n'est pas son activité principale. «J'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie après une formation à l'école hôtelière sir Gäetan Duval. J'ai travaillé comme Front Office Officer et Guest Relation Officer.»

Parallèlement, elle se tourne vers le mannequinat, une passion longtemps gardée secrète. Son talent naturel lui permet de gravir rapidement les échelons. Elle défile ainsi pour de nombreux événements, notamment au Hennessy Park Hotel, ainsi que lors de bridal shows organisés dans des hôtels prestigieux de l'île.

À l'aise sur les podiums, Rati Kim se lance dans une nouvelle aventure en 2015 : le concours Mrs Mauritius. Bien qu'elle figure parmi les dix finalistes, elle décroche le titre de Mrs Charm, une reconnaissance qui renforce sa passion pour le mannequinat et l'encourage à explorer de nouveaux horizons.

Elle s'essaie alors au cinéma, un univers fascinant qui la captive. En 2016, elle décide de quitter l'industrie touristique pour s'investir pleinement dans le septième art. Elle débute comme actrice dans des productions locales, où son talent naturel fait sensation. Peu après, elle s'essaie à l'écriture de scénarios pour courts-métrages, une activité qui la passionne.

Animée par le désir de raconter des histoires poignantes, elle produit le court-métrage Leker Papa, un projet qui lui tenait particulièrement à coeur. «Ce film met en lumière le calvaire d'une famille : un père accepte que sa femme devienne dealeuse de drogues dures pour subvenir aux besoins du foyer et sortir de la misère. Ensemble, ils espèrent offrir un avenir meilleur à leur fils unique. Mais ce dernier sombre dans l'enfer de la drogue en grandissant.»

Rati Kim peut toujours compter sur le soutien indéfectible de son époux, Shaheel Lutchmun. Lui aussi partage sa passion pour l'univers audiovisuel, mais dans un rôle complémentaire : il excelle derrière la caméra, capturant chaque moment avec talent et passion. 1

Pourtant, c'est dans le secteur bancaire que Shaheel commence sa carrière en 2002. «En 2005, je décide de me lancer à mon compte, puis, j'intègre Accenture en 2007, où je travaille pendant 16 ans.» Sa passion pour la photographie, elle, remonte à son adolescence. À 13 ans, il commence à immortaliser des moments avec un appareil argentique offert par son père. L'arrivée de la photographie numérique en 2004 révolutionne sa pratique et élargit ses horizons.

Shaheel attribue sa réussite à sa persévérance. «Après avoir remporté deux concours de talents organisés dans mon entreprise, j'ai décidé de prendre la photographie au sérieux. Ces expériences m'ont permis d'affiner ma technique et d'investir dans des équipements de qualité.» De fil en aiguille, il se spécialise dans des séances photo variées : shootings de mode, mariages, défilés, spectacles et même des publications presse pour des événements comme Miss Eco Maurice et Rodrigues.

En collaboration avec Mr Love, lors d'une session de shooting.

En 2024, il décide de franchir un cap en fondant Vision Krafterz Multimedia (Mtius) Ltd, une entreprise proposant une large gamme de services en photographie et vidéographie : shootings de mode, mariages, projets corporate, portfolios pour mannequins, photographie de produits et couverture d'événements nocturnes, notamment les performances de DJ internationaux. C'est dans ce cadre qu'il attire l'attention des candidats de la circonscription no 17. «Nous avons eu l'opportunité de couvrir plusieurs activités de l'Alliance du changement et de documenter la campagne électorale des trois candidats.»

Leur énergie et leur dynamisme ont sans doute contribué à la vague historique du 60-0. Ce couple atypique, à la fois créatif et passionné, est également comblé dans sa vie personnelle : ils sont les heureux parents de deux garçons, Tej, 15 ans, et Rudra, cinq ans.