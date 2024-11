Maroc: Un Laboratoire de l'innovation digitale pour l'avenir de la gouvernance et de la cybersécurité en Afrique - Une initiative visionnaire à Al Akhawayn

Ifrane — L'Université Al Akhawayn d'Ifrane (AUI) poursuit son ascension en matière d'innovation et de gouvernance digitale dans le cadre de sa vision stratégique visant à devenir un leader dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) avec le lancement d'un nouveau laboratoire d'innovation numérique.

Fidèle à son engagement pour une éducation centrée sur la dimension humaine et sociale de l'étudiant, associée à des compétences techniques, et une recherche à fort impact socio-économique, l'université a annoncé la création de ce laboratoire qui sera implanté au sein de la "School of Science and Engineering", indique un communiqué de l'université, notant que ce laboratoire sera dédié à la transformation numérique des services publics.

"Cette initiative novatrice vise à renforcer l'efficacité, la transparence et l'inclusivité des services publics grâce à des solutions numériques avancées", souligne-t-on.

Elle reflète également la volonté d'AUI de préparer et d'encourager la jeunesse marocaine à devenir un acteur clé dans la transformation numérique du pays et de la région.

Ouvert aux institutions marocaines et africaines, le nouveau laboratoire d'Al Akhawayn collaborera avec des leaders nationaux et internationaux pour concevoir des solutions numériques innovantes, explique la même source.

Grâce à des partenariats stratégiques, ce projet vise à accompagner les agences gouvernementales dans le renforcement de leurs capacités et l'adoption d'outils modernes, tant techniques que de gouvernance, pour accélérer la transformation digitale et promouvoir une inclusivité renforcée.

Dans cette même dynamique, AUI a coorganisé, les 21 et 22 novembre à Ifrane, avec le réseau Upanzi, Carnegie Mellon University Africa, l'Université du Witwatersrand (Johannesburg) et l'Université du Botswana, le Symposium sur la Cybersécurité et l'Identité Numérique en Afrique.

Cet événement a réuni plus de 100 experts issus des secteurs académique, gouvernemental, associatif et privé, pour discuter des défis critiques de la cybersécurité et des solutions d'identité numérique.

Les objectifs du symposium se déclinaient en plusieurs axes, à savoir l'analyse de l'état actuel de la cybersécurité en Afrique et proposer des infrastructures résilientes, l'exploration du rôle des initiatives d'identité numérique dans la transformation digitale et l'e-gouvernance et l'identification des stratégies pour améliorer la formation en cybersécurité au sein des institutions.

Il s'agissait aussi de promouvoir des partenariats entre universités, gouvernements et entreprises privées pour innover en matière de cybersécurité et d'encourager des solutions adaptées au contexte africain.

Le symposium a proposé un programme riche de conférences, d'ateliers collaboratifs, de hackathons et de compétitions.

Cette initiative ambitieuse illustre l'engagement d'Al Akhawayn à soutenir le développement durable de l'Afrique grâce à l'innovation numérique et à renforcer son rôle en tant que leader régional dans l'éducation et la transformation digitale.