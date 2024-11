Maroc: La qualité et la durabilité dans la construction au coeur des débats du SIB 2024

El Jadida — Le 3ème jour de la 19ème édition du Salon International du Bâtiment (SIB), tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L'Assiste, a été marqué par l'organisation de deux conférences scientifiques et de deux sides events permettant de mettre en valeur l'expertise marocaine et d'échanger sur les expériences et les bonnes pratiques internationales.

La qualité dans la construction a été au centre des débats lors de la première conférence organisée sous le thème : "Vers une construction maîtrisée et qualitative", qui a réuni un panel d'experts et de professionnels. Les échanges ont porté principalement sur l'importance de la formation continue et des partenariats pour répondre aux exigences du marché et promouvoir l'excellence dans le secteur de la construction, souligne un communiqué du ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville.

Abordant le thème : "Décarbonation et stress hydrique dans la production des matériaux de construction", une deuxième conférence organisée par la Fédération des Industries des Matériaux de Construction (FMC) a mis en avant l'importance des innovations technologiques et des collaborations internationales pour relever les défis environnementaux et promouvoir la durabilité dans le secteur du bâtiment, indique la même source.

Par ailleurs, le premier side event a porté sur la résilience climatique et la rationalisation de l'eau dans l'environnement bâti. Cet événement est organisé par le ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville en partenariat avec l'Ambassade des Pays-Bas au Maroc.

Ce side event, précise le communiqué, a servi de plateforme d'échange entre experts marocains et néerlandais. Des présentations et des débats ont permis de mettre en avant des solutions durables pour une meilleure gestion de l'eau et une adaptation climatique efficace dans l'environnement bâti.

Un deuxième side-event a été organisé sous le thème : "Solutions Innovantes en matière de Construction et Reconstruction Parasismique". Cet événement a été une occasion pour discuter des dernières avancées en matière de construction résistante aux séismes.

Dans ce sens, l'accent a été mis sur l'importance de la recherche et de l'innovation pour améliorer la sécurité des infrastructures et des bâtiments face aux risques sismiques.