Maroc: La 10ème édition des Dialogues Méditerranéens s'ouvre à Rome, avec la participation du pays

Rome — Les travaux de la 10ème édition des Dialogues Méditerranéens, qui se penche sur nombre de questions stratégiques touchant au pourtour de la Méditerranée, se sont ouverts, lundi à Rome, avec la participation du Maroc.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du président de la République italienne, Sergio Mattarella, et plusieurs responsables de haut niveau de la région méditerranéenne, ainsi que des représentants de nombreuses organisations internationales, dont le Secrétaire général de la Ligue arabe.

Le Royaume est représenté à cette conférence internationale par une délégation conduite par l'ambassadeur du Maroc à Rome, Youssef Balla.

Plusieurs sujets d'actualité portant notamment sur les tensions au Moyen-Orient et qui pèsent sur la région de la Méditerranée sont au coeur des travaux de cette 10ème "Rome MED-Mediterranean Dialogues 2024", co-organisée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et l'Institut italien d'études politiques internationales (ISPI).

Lancé il y a dix ans, cet évènement est devenu "le point de référence" pour débattre de questions stratégiques d'une Méditerranée élargie et favoriser un "débat ouvert et informel de haut niveau" avec des représentants institutionnels, des experts, des analystes, des représentants de la société civile, de l'économie et des médias.

Les Dialogues MED favorisent des idées et des stratégies innovantes pour créer un "agenda positif" pour la région, l'objectif étant de relever les défis sécuritaires et socio-économiques par des visions partagées et une collaboration renforcée.

La séance inaugurale de cette manifestation internationale, qui se poursuivra jusqu'au 27 novembre courant, a été présidée par le Vice-président du Conseil des ministres italien, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani.