Afrique: VIH pédiatrique en Afrique de l'Ouest et du Centre - Une priorité absolue pour les droits des enfants

Le VIH pédiatrique demeure une crise silencieuse en Afrique de l'Ouest et du Centre. En 2023, moins de 35 % des enfants vivant avec le VIH dans cette région ont eu accès à un traitement. Ce chiffre alarmant, bien en-deçà de celui des adultes, révèle non seulement un problème de santé publique mais aussi une injustice flagrante en matière de droits de l'enfant. Pour ces enfants, le droit fondamental à la santé reste inaccessible, exposant des millions de jeunes vies aux conséquences dévastatrices d'une maladie pourtant gérable.

L'importance d'une approche centrée sur les enfants

Les enfants vivant avec le VIH sont confrontés à des défis uniques : un besoin de soins spécifiques, de médicaments adaptés et de suivis médicaux continus. Pourtant, le traitement pédiatrique reste rare, difficile d'accès et, dans bien des cas, indisponible. Dans un contexte où la stigmatisation et le manque de ressources viennent amplifier les obstacles, il est de notre responsabilité collective de mettre en place une stratégie de lutte contre le VIH pédiatrique priorisant les besoins de ces jeunes patients.

Un enjeu de droits humains

Priver un enfant du traitement nécessaire, c'est porter atteinte à ses droits fondamentaux. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant affirme le droit de chaque enfant à la santé. Or, en Afrique de l'Ouest et du Centre, des milliers d'enfants sont privés de ce droit, faute de financement et de services de santé adaptés. Chaque enfant a droit à un départ équitable dans la vie, et garantir cet accès aux soins contre le VIH, c'est lui permettre d'envisager un avenir en bonne santé.

Les défis de la prévention et du dépistage

Un autre enjeu critique est le dépistage précoce. Bien que les outils de prévention de la transmission mère-enfant soient disponibles, leur accès reste limité. Trop souvent, les femmes enceintes ne sont pas dépistées, et les enfants naissent sans savoir s'ils sont porteurs du virus. Cette réalité souligne le besoin de renforcer les programmes de santé prénatale et de sensibilisation, afin d'assurer un dépistage systématique et une prise en charge dès les premiers jours de vie.

Renforcer les systèmes de santé pour des soins pédiatriques équitables

Assurer un avenir sans VIH pour les enfants nécessite des engagements fermes de la part des gouvernements, des bailleurs de fonds et des partenaires. Cela implique de soutenir les systèmes de santé, de former des professionnels spécialisés dans les soins pédiatriques, et de garantir

l'approvisionnement en médicaments adaptés. En outre, il est crucial d'impliquer les communautés et les familles dans les campagnes de sensibilisation, pour lutter contre la stigmatisation et encourager un environnement où chaque enfant peut bénéficier du soutien dont il a besoin.