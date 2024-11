Afrique: La CAF dévoile l'équipe type de la Ligue des Champions Féminine 2024 au Maroc

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé son équipe type de la Ligue des Champions Féminine de la CAF Maroc 2024. Elle est composée de joueuses qui se sont distinguées par leurs performances remarquables tout au long de cette édition.

Le Groupe d'Étude Technique (TSG) de la CAF, composé d'experts du football, d'entraîneurs et de conseillers techniques, a élaboré cette sélection avec une attention méticuleuse, mettant en avant les talents les plus impactants du tournoi.

Cette équipe type reflète l'excellence collective et individuelle des participantes : elle comprend quatre joueuses du club médaillé de bronze, FC Masar, quatre du TP Mazembe, vainqueur de l'épreuve, deux des vice-championnes d'Afrique de l'AS FAR et une représentante des Edo Queens.

Dans les cages, Habiba Sabry (FC Masar), élue Meilleure Gardienne du tournoi, s'impose grâce à ses interventions spectaculaires et son autorité dans la surface.

En défense, la charnière centrale, composée de Shadia Nankya et Aisha Nantongo (FC Masar), apporte robustesse et sérénité. Les couloirs sont confiés à Miracle Usani (Edo Queens), infatigable sur son flanc gauche, et à Vukulu Belange(TP Mazembe), véritable muraille sur le côté droit.

Au milieu de terrain, Marline Kasaj (TP Mazembe) s'illustre par son rôle de box-to-box, orchestrant avec brio la transition entre défense et attaque. À ses côtés, Sanaa Mssoudy (AS FAR) et Sandrine Niyonkuru (FC Masar) apportent créativité et dynamisme, offrant des solutions offensives précieuses.

Le trio offensif, quant à lui, allie efficacité et flair. Doha El Madani (AS FAR), meilleure buteuse de la compétition, occupe le flanc droit avec brio, tandis que Lacho Marta (TP Mazembe) apporte percussion et vivacité sur l'aile gauche. Enfin, en pointe, Merveille Kanjinga (TP Mazembe) s'impose comme une attaquante complète, alliant puissance et instinct devant le but.

Le onze-type de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024 :

GARDIENNE

Habiba Emad Sabry (FC Masar)

DÉFENSE

Miracle Usani (Edo Queens)

Shadia Nankya (FC Masar)

Aisha Nantongo (FC Masar)

Vukulu Belange (TP Mazembe)

MILIEU

Marline Kasaj (TP Mazembe)

Sanaa Mssoudy (AS FAR)

Sandrine Nyonkuru (FC Masar)

ATTAQUE